Довелося вибачатися: український комік пожартував про виплати сім'ям загиблих бійців ЗСУ (відео)

Стендапер Олег Грюндік порівняв виплати родичам військових із "ковідною" тисячею, чим викликав обурення глядачів.

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Український стендап-комік Олег Грюндік під час концерту у Львові пожартував про компенсацію в розмірі 15 млн гривень, яку отримують сім'ї військовослужбовців Збройних сил України, які загинули під час повномасштабної війни з РФ. Висловлювання артиста викликало критику з боку деяких глядачів, які вважали жарт недоречним на тлі бойових дій. Запис концерту опубліковано на YouTube-каналі Stand-Up Battle Club у суботу, 14 травня.

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Зокрема, під час свого виступу комік порівняв компенсації сім'ям загиблих українських бійців із "ковідною" тисячею, яку спочатку влада дозволяла витрачати на обмежену кількість послуг і товарів, наприклад на книги, похід до спортивної зали або кінотеатру.

"Ви чули, що сім'ям загиблих ЗСУшників компенсують 15 млн гривень? Чули це, знаєте? А ви знаєте, що їх можна витратити лише на книги, кінотеатр, спортзал?" — сказав артист.

Люди в залі, де проводився концерт, зі сміхом сприйняли висловлювання коміка, проте глядачі, які дивилися виступ онлайн, висловили своє невдоволення в коментарях:

"Олегу Грюндіку з жартом "про померлих зсушників (його слова) і півтора мільйона гривень треба було начистити помийну фізіономію прямо в залі";

"Висловлення Грюндіка про ЗСУ зараз дуже недоречне";

"Жарт про ЗСУшників – дно. Автору потрібно було виписати ср*ча і тим самим закінчити виступ".

Проте були й ті глядачі, які підтримали коміка:

"Де був жарт про ЗСУшників? Був жарт про владу. Ви зовсім не зрозуміли, почули слово ЗСУ і все, навіщо розуміти, про що жарт".

"(Це ж) не серйозно, тому це стендап (коміки), а не офіційні речники політичних сил країни".

Після критики свого жарту Грюндік опублікував на своїй сторінці в Instagram відео з вибаченнями. Зокрема комік заявив, що "обрав невдалий приклад", коли жартував про виплати з боку держави. При цьому артист запевнив, що не хотів когось образити.

"Якщо я когось образив цим жартом, я щиро прошу вибачення, зовсім не ставив за мету таке, не збираюся когось жартами ібражати", — додав Грюндфк.

У ще одному ролику комік визнав, що "нашкодив почуттям людей" і тепер має намір "вчитися на своїх помилках".

Сторінку артиста в соцмережі на момент публікації було закрито.

Нагадаємо, нещодавно російський комік Нурлан Сабуров потрапив у скандал на фоні війни РФ проти України. До нього на концерт прийшла дівчина в сукні з червоними плямами, що символізують кров убитих російськими військовими українців. Проте артист невдало пожартував, заявивши, що на одязі відвідувачки залишилися сліди від місячних.

Після цього комік зіштовхнувся зі скасуванням своїх концертів у низці країн, зокрема й у рідному для нього Казахстані.