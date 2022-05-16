Пришлось извиняться: украинский комик пошутил о выплатах семьям погибших бойцов ВСУ (видео)

Стендапер Олег Грюндик сравнил выплаты родственникам военных с "ковидной" тысячей, чем вызвал возмущение зрителей.

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Украинский стенд-ап комик Олег Грюндик во время концерта во Львове пошутил о компенсации в размере 15 млн гривен, которую получают семьи военнослужащих Вооруженных сил Украины, погибших в ходе полномасштабной войны с РФ. Высказывание артиста вызвало критику со стороны некоторых зрителей, которые посчитали шутку неуместной на фоне продолжающихся боевых действий. Запись концерта опубликована на YouTube-канале Stand-Up Battle Club в субботу, 14 мая.

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В частности, во время своего выступления комик сравнил компенсации семьям погибших украинских бойцов с "ковидной" тысячей, которую изначально власти разрешали тратить на ограниченное количество услуг и товаров, например на книги, поход в спортивный зал или кинотеатр.

"Вы слышали, что семьям погибших ВСУшников компенсируют 15 млн гривен? Слышали это, знаете? А вы знаете, что их можно потратить только на книги, кинотеатр, спортзал?" — сказал артист.

Люди в зале, где проводился концерт, со смехом восприняли высказывание комика, однако зрители, которые смотрели выступление онлайн, выразили свое недовольство в комментариях:

"Олегу Грюндику с шуткой "об умерших всушниках (его слова) и полутора миллионах гривен надо было начистить помойную физиономию прямо в зале";

"Высказывание Грюндика про ВСУ в данное время очень неуместно";

"Шутка о ВСУшниках – дно. Автору нужно было выписать ср*ча и тем самым закончить выступление".

Однако были и те зрители, кто поддержал комика:

"Где была шутка о ВСУшниках? Была шутка о власти. Вы совсем не поняли, услышали слово ВСУ и все, зачем понимать о чем шутка"

"(Это же) не серьезно, поэтому это стендап (комики), а не официальные спикеры политических сил страны"

После критики своей шутки Грюндик опубликовал на своей странице в Instagram видео с извинениями. В частности, комик заявил, что "выбрал неудачный пример", когда шутил о выплатах со стороны государства. При этом артист заверил, что не хотел кого-либо оскорбить.

"Если я кого-то обидел этой шуткой, я приношу искренние извинения, совсем не ставил своей целью такого, не собираюсь кого-то шутками оскорблять", – добавил Грюндик.

В еще одном ролике комик признал, что "навредил чувствам людей" и теперь он намерен "учиться на своих ошибках".

Страница артиста в соцсети на момент публикации была закрыта.

Напомним, недавно российский комик Нурлан Сабуров попал в скандал на фоне войны РФ против Украины. К нему на концерт пришла девушка в платье с красными пятнами, символизирующими кровь убитых российскими военными украинцев. Однако артист неудачно пошутил, заявив, что на одежде у посетительницы остались следы от месячных.

Вслед за этим комик столкнулся с отменой своих концертов в ряде стран, в том числе и в родном для него Казахстане.