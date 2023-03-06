"Цирк з попаяними": комік Щегель, який втік за кордон, вдруге облаяв українців (відео)

Скандальний стендапер, який вирішив пересидіти війну в Туреччині попри те, що отримав повістку, обурився і облаяв українців, які його не підтримали.

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Відомий комік та учасник подкасту Srakadupa Андрій Щегель після своїх розповідей про те, що має право "на ох*нне життя", тому втік від війни за кордон, вчергове втрапив у скандал. Він знову вирішив прокоментувати свій вчинок. Відео 5 березня розмістили в мережі.

Щегель звинуватив українців у тому, що вони не підтримали його.

"Україна — й**аний цирк з попаяними дебілами, в яких нема шансів на цивілізоване життя, взагалі ніяке. Люди — й**ані щури, які не можуть подумати головою, заперечити, підтримати і щось робити", — сказав він.

Далі Щегель, використовуючи ненормативну лексику, сказав, що українці йому просто заздрять, але йому все одно.

Крім того, скандальний стендапер заявив, що завдяки українцям має право на політичний притулок, а до України повертатися не планує, бо тут на нього чекає в'язниця.

"Я вдячний українцям, за таку можливість, отримати політичний притулок в ряді країн. Я готовий ніколи туди не вертатися. І немає сильнішого мотиватора, ніж український народ, не повертатися до України", — сказав у своїй "промові" гуморист.

Нагадаємо що скандал навколо гумориста спалахнув через його інтерв'ю журналісту Роману Скрипіну, в якому він заявив, що втік від мобілізації за кордон, скориставшись тим, що він артист. Як заявив стендапер. Таким чином він попіклувався про своє здоров'я і "реалізував своє право на ох*єнне життя". Також гуморист зазначив, що українські захисники гинуть на війні, бо це їхній вибір.

У Мінкульті України заявили, що комік увійшов до складу групи українських артистів, яким дозволили тимчасово виїхати з України за умови обов'язкового повернення. Дії Щегеля назвали "неприпустимими" в умовах воєнного часу.