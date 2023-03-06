"Цирк с попаянными": сбежавший за границу комик Щегель во второй раз обругал украинцев (видео)

Скандальный стендапер, решивший пересидеть войну в Турции, несмотря на получение повестки, возмутился и обматерил украинцев, которые его не поддержали.

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Известный комик и участник подкаста Srakadupa Андрей Щегель после своих рассказов о том, что имеет право "на жизнь", поэтому сбежал от войны за границу, в очередной раз попал в скандал. Он снова решил прокомментировать свой поступок. Видео 5 марта разместили в сети.

Щегель обвинил украинцев в том, что они его не поддержали.

"Украина — и** этот цирк с попаянными дебилами, в которых нет шансов на цивилизованную жизнь, вообще никакое. Люди — и**ни крысы, которые не могут подумать головой, возразить, поддержать и что-то делать", — сказал он.

Далее Щегель, используя ненормативную лексику, сказал, что украинцы ему просто завидуют, но все равно ему.

Кроме того, скандальный стендапер заявил, что благодаря украинцам имеет право на политическое убежище, а в Украину возвращаться не планирует, потому что здесь его ждет тюрьма.

"Я благодарен украинцам за такую возможность получить политическое убежище в ряде стран. Я готов никогда туда не возвращаться. И нет более сильного мотиватора, чем украинский народ, не возвращаться в Украину", — сказал в своей "речи" юморист.

Напомним, что скандал вокруг юмориста разразился из-за его интервью журналисту Роману Скрипину, в котором он заявил, что сбежал от мобилизации за границу, воспользовавшись тем, что он артист. Как заявил стендапер. Таким образом он позаботился о своем здоровье и "реализовал свое право на ох*нную жизнь". Также юморист отметил, что украинские защитники гибнут на войне, потому что это их выбор.

В Минкульте Украины заявили, что комик вошел в состав группы украинских артистов, которым разрешили временно выехать из Украины при условии обязательного возвращения. Действия Щегеля назвали "недопустимыми" в условиях военного времени.