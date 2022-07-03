После войны не женщины поедут назад в Украину, а их мужья отправятся за рубеж, — социолог

По словам Эллы Либановой, европейцы из-за войны наконец стали отделять украинцев от россиян. При этом ученая сомневается, что граждан Украины уже идентифицируют как часть европейского пространства.

Выехавшие в другие страны украинки с высшим образованием могут найти хорошую работу за границей и вряд ли уже вернутся домой. Об этом директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины им. Птухи Элла Либанова рассказала в интервью "Суспільному".

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Ученая привела данные немецких специалистов, согласно которым 70% женщин, выехавших за рубеж, имеют высшее образование.

"Образование свидетельствует о способности человека обучаться. Если женщина с высшим образованием не может найти себе работу по специальности, она просто обучится другой специальности", — пояснила она.

По словам социолога, существует риск того, что после окончания войны не женщины поедут назад в Украину, а их мужья отправятся за рубеж.

"Что мы можем сделать — и не только власть, а все общество? Сохранять связь с ними", — прокомментировала она.

Вопрос возвращения украинцев также зависит от длительности войны. Чем дольше граждане будут находиться в других странах, тем больше они будут там адаптироваться, утверждает Либанова.

Отвечая на вопрос о необходимости провести в Украине перепись населения, которую ранее планировали провести в 2023 году, ученая подчеркнула, что война лишь обострила эту потребность, однако в нынешних условиях это невозможно сделать.

"Перепись населения надо проводить тогда, когда миграция населения минимальна. А у нас сейчас просто половина жителей Украины живет не там, где обычно", — объяснила она.

В то же время, как считает демограф, сейчас с помощью цифровых инструментов можно выяснить расселение людей на территории страны.

Как считает социолог, европейцы из-за войны наконец стали отделять украинцев от россиян. При этом она сомневается, что граждан Украины уже идентифицируют как часть европейского пространства.

"Я не уверена. Скорее да, чем нет. По крайней мере, они [воспринимают] нас как родственников, которые еще не очень воспитаны, не очень образованные, но все-таки родственники, а значит их надо поддерживать", — прокомментировала Либанова.

Ранее Элла Либанова говорила, что около 5 миллионов украинцев покинут страну, если полномасштабная война с Россией будет длиться 2 года. Демограф уверена, что если активные боевые действия закончатся к концу года, из Украины уедут 500-600 тысяч человек.

Напомним, посол Украины Андрей Мельник говорил о нежелании украинцев оставаться в Германии.