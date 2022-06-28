Уедут до 5 миллионов: ученые боятся оттока населения из-за войны Украины с РФ

После начала активных боевых действий за границу выехали более 8 млн украинцев, подсчитали в ООН. Если войну удастся завершить лишь к концу года, уедут еще около 600 тысяч человек.

Около 5 миллионов украинцев покинут страну, если полномасштабная война с Россией будет длиться 2 года. Об этом сказала директор Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАН Украины Элла Либанова в эфире единого телемарафона.

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Демограф уверена, что если активные боевые действия закончатся к концу года, из Украины уедут 500-600 тысяч человек.

"Это много, но не катастрофа. Если горячая фаза войны будет продолжаться, скажем, 2 года, то это может быть до 5 миллионов", – продолжила Либанова.

Если война продлится дольше, соответственно, еще больше людей покинет страну, добавила ученый.

Рано или поздно, по ее мнению, снимут запрет на выезд мужчин призывного возраста. Тогда воссоединение семей состоится не в Украине, а в других странах, говорит академик.

Сложнее выглядит проблема внутренней миграции. Нет вероятности, что выехавшие на более безопасные территории из восточных и северных областей Украины, вернутся обратно.

"Россия никуда не денется, она останется нашим агрессивным соседом. Люди, уехавшие из Черниговской, Сумской, Харьковской областей, будут понимать, что возвращаются в опасную зону", – сказала директор института.

Либанова сомневается в восстановлении довоенного размещения населения и бизнеса.

По данным ООН, с начала полномасштабной войны из Украины по состоянию на 21 июня выехало за границу более 8 млн украинцев.

Напомним, что немецкий посол Украины в Германии Андрей Мельник говорил о нежелании украинцев оставаться в Германии. По его оценкам, из Германии уезжает больше людей, чем приезжает.

В Болгарии украинских беженцев переселяют из гостиниц в модульные дома, их территория огорожена колючей проволокой, там отсутствуют магазины, а туалет находится на улице.

Российские правозащитники сообщали о появлении в соцсети "ВКонтакте" множества постов от граждан РФ с предложениями о помощи украинским беженкам в обмен на секс или работу по дому.