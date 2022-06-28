Поїдуть до 5 мільйонів: вчені бояться відтоку населення через війну України з РФ

Після початку активних бойових дій за кордон виїхали понад 8 млн українців, підрахували в ООН. Якщо війну вдасться завершити лише до кінця року, поїдуть ще близько 600 тисяч людей.

Близько 5 мільйонів українців покинуть країну, якщо повномасштабна війна з Росією триватиме 2 роки. Про це сказала директорка Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Пташки НАН України Елла Лібанова в ефірі єдиного телемарафону.

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Демографиня упевнена, що якщо активні бойові дії закінчаться до кінця року, з України виїдуть 500-600 тисяч людей.

"Це багато, але не катастрофа. Якщо гаряча фаза війни триватиме, скажімо, 2 роки, то це може бути до 5 мільйонів", — продовжила Лібанова.

Якщо війна триватиме довше, відповідно ще більше людей залишить країну, додала вчена.

Рано чи пізно, на її думку, знімуть заборону виїзду чоловіків призовного віку. Тоді возз'єднання сімей відбудеться не в Україні, а в інших країнах, каже академік.

Складніше виглядає проблема внутрішньої міграції. Немає ймовірності, що ті, хто виїхав на безпечніші території зі східних і північних областей України, повернуться.

"Росія нікуди не подінеться, вона залишиться нашим агресивним сусідом. Люди, які виїхали з Чернігівської, Сумської, Харківської областей, розумітимуть, що повертаються до небезпечної зони", — сказала директорка інституту.

Лібанова сумнівається у відновленні довоєнного розміщення населення та бізнесу.

За даними ООН, з початку повномасштабної війни з України станом на 21 червня виїхало за кордон понад 8 млн українців.

Нагадаємо, що німецький посол України в Німеччині Андрій Мельник говорив про небажання українців залишатися у Німеччині. За його оцінками, з Німеччини їде більше людей, ніж приїжджає.

У Болгарії українських біженців переселяють із готелів у модульні будинки, їхня територія обгороджена колючим дротом, там відсутні магазини, а туалет знаходиться на вулиці.

Російські правозахисники повідомляли про появу в соцмережі "ВКонтакті" безлічі постів від громадян РФ із пропозиціями про допомогу українським біженкам в обмін на секс або роботу по дому.