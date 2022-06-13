"Не хочуть тут залишатися": посол про повернення українців з Німеччини

Посол України в Німеччині Андрій Мельник зазначає, що українці не почувають себе комфортно в Німеччині. Тому владі країни варто задуматися над цим.

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З Німеччини виїжджає більше українців, ніж прибуває туди. Про це заявив посол України в Німеччині Андрій Мельник в інтерв'ю виданню Bild.

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За словами посла, це відбувається вже давно, оскільки українські біженці не почувають себе комфортно і відчувають, що їм там не раді.

"Більшість українців повертається, до того ж давно. З цієї країни виїжджає більше людей, ніж приїжджає до вас," — сказав Мельник в інтерв'ю. — "Німеччині варто задуматися, чому так багато українців не хочуть тут залишатися."

Натомість міністр внутрішніх справ Баварії заперечив українському послу і зазначив, що зі спілкування з українськими біженцями може сказати, що "люди навпаки позитивно налаштовані та здивовані, як добре їх приймають".

Фокус раніше писав, що в Болгарії українських біженців переселили з готелів у модульні будинки. При цьому територія, на якій розташоване житло, огороджена колючим дротом, там відсутні магазини, а туалет знаходиться на вулиці.

Також ми писали, що українці в країнах ЄС презентували проєкт соціального житла для вимушених переселенців. Проєкт Sich є житловим комплексом з усією необхідною інфраструктурою, робочими місцями та бомбосховищами.