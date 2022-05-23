Українці презентували в ЄС соціальне житло для вимушених переселенців (фото, відео)

Проєкт Sich є житловими комплексами малоповерхової забудови з усією необхідною інфраструктурою, робочими місцями і бомбосховищами.

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Благодійний фонд Hope UA провів презентацію соціального житла для вимушених переселенців, які покинули свої будинки через окупацію та бойові дії. Про це пише видання Zaxid.net.

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Проєкт соціального житла для вимушених переселенців отримав назву Sich. Він являє собою житлові комплекси малоповерхової забудови з усією необхідною інфраструктурою і робочими місцями.

Наразі благодійний фонд Hope UA шукає донорів для масштабної реалізації проєкту. За словами журналістів, житло Sich уже презентували у Словенії, Словаччині, Австрії та Чехії, а на урочистих заходах були присутні дипломати, представники місцевої влади й організацій, які надають гуманітарну допомогу біженцям.

У комплексах, за задумом творців, мають бути чотириповерхові будинки з 1-3-кімнатними квартирами, а також обов'язкова інфраструктура першої необхідності — супермаркет, аптека, дитячий центр або садок, школа, амбулаторія, кафе, коворкінг, салони краси, центри надання адмінпослуг тощо.

[ + – ] У ЄС представили соціальне житло для біженців [ + – ] У ЄС представили соціальне житло для біженців [ + – ] У ЄС представили соціальне житло для біженців [ + – ] У ЄС представили соціальне житло для біженців

До того ж, проєкт Sich передбачає наявність бомбосховищ, які в мирний час будуть використовуватись як громадські платформи для проведення заходів. Творці не заперечують, що в житлових комплексах також можуть бути збудовані басейни, офіси та теплиці, які можуть забезпечити вимушених переселенців робочими місцями.

"Проєкт Sich уже враховує Львівську, Житомирську, Івано-Франківську, Тернопільську, Хмельницьку області. Держава виділяє ділянки під будівництво, фонд адаптує під них проєкт і шукає інвесторів. Уже знайдено донора для будівництва котеджного містечка поблизу Львова, і зараз відбувається тендер серед підрядників", — зазначають журналісти і попереджають, що право на отримання соціального житла визначатиме держава.

[ + – ] У ЄС представили соціальне житло Sich для вимушених переселенців

Нагадаємо, в 10 областях України вимушених переселенців забезпечать житлом. В Офісі президента розраховують, що це буде не тимчасове модульне житло, а повноцінні квартири, які місцева влада облаштує меблями та необхідною побутовою технікою.

Також повідомлялося, що в Україні створили новий сервіс для вимушених біженців. Йдеться про портал "Там, де на вас чекають", яким можуть скористатися тимчасово переміщені особи. Сервіс показує, скільки місць кожна область України може виділити для безкоштовного розселення і надає контакти, за якими можна звернутися за гуманітарною допомогою.