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Украинцы презентовали в ЕС социальное жилье для вынужденных переселенцев (фото, видео)

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Социальное жилье проект Sich беженцы переселенцы жилые комплексы
В ЕС представили социальное жилье для беженцев

Проект Sich представляет из себя жилые комплексы малоэтажной застройки со всей необходимой инфраструктурой, рабочими местами и бомбоубежищами.

Благотворительный фонд Hope UA провел презентацию социального жилья для вынужденных переселенцев, которые покинули свои дома из-за оккупации и боевых действий. Об этом пишет издание Zaxid.net.

Проект социального жилья для вынужденных переселенцев получил название Sich. Он представляет из себя жилые комплексы малоэтажной застройки со всей необходимой инфраструктурой и рабочими местами.

В данный момент благотворительный фонд Hope UA ищет доноров для масштабной реализации проекта. По словам журналистов, жилье Sich уже презентовали в Словении, Словакии, Австрии и Чехии, а на торжественных мероприятиях присутствовали дипломаты, представители местных властей и организаций, которые предоставляют гуманитарную помощь беженцам.

В комплексах, по задумке создателей, должны быть четырехэтажные дома с 1-3-комнатными квартирами, а также обязательная инфраструктура первой необходимости — супермаркет, аптека, детский центр или садик, школа, амбулатория, кафе, коворкинг, салоны красоты, центрые предоставления админуслуг и т.п.

Социальное жилье проект Sich беженцы переселенцы жилые комплексы
В ЕС представили социальное жилье для беженцев
Социальное жилье проект Sich беженцы переселенцы жилые комплексы
В ЕС представили социальное жилье для беженцев
Социальное жилье проект Sich беженцы переселенцы жилые комплексы
В ЕС представили социальное жилье для беженцев
Социальное жилье проект Sich беженцы переселенцы жилые комплексы
В ЕС представили социальное жилье для беженцев
Социальное жилье проект Sich беженцы переселенцы жилые комплексы
Социальное жилье проект Sich беженцы переселенцы жилые комплексы
Социальное жилье проект Sich беженцы переселенцы жилые комплексы
Социальное жилье проект Sich беженцы переселенцы жилые комплексы

Более того, проект Sich предусматривает наличие бомбоубежищ, которые в мирное время будут использоваться как общественные платформы для проведения мероприятий. Создатели не исключают, что в жилых комплексах также могут быть построены бассейны, офисы и теплицы, которые могут обеспечить вынужденных переселенцев рабочими местами.

"Проект Sich уже включает Львовскую, Житомирскую, Ивано-Франковскую, Тернопольскую, Хмельницкую области. Государство выделяет участки под строительство, фонд адаптирует под них проект и ищет инвесторов. Уже найден донор для строительства коттеджного городка вблизи Львова, и сейчас проходит тендер среди подрядчиков", — отмечают журналисты и предупреждают, что право на получение социального жилья будет определять государство.

В ЕС представили социальное жилье Sich для вынужденных переселенцев

Напомним, в 10 областях Украины вынужденных переселенцев обеспечат жильем. В Офисе президента рассчитывают, что это будет не временное модульное жилье, а полноценные квартиры, которые местные власти обустроят мебелью и необходимой бытовой техникой.

Также сообщалось, что в Украине создали новый сервис для вынужденных беженцев. Речь идет о портале "Там, где вас ждут", которым могут воспользоваться временно перемещенные лица. Сервис показывает, сколько мест каждая область Украины может выделить для бесплатного расселения и предоставляет контакты, по которым можно обратиться за гуманитарной помощью.