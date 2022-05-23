Украинцы презентовали в ЕС социальное жилье для вынужденных переселенцев (фото, видео)

Проект Sich представляет из себя жилые комплексы малоэтажной застройки со всей необходимой инфраструктурой, рабочими местами и бомбоубежищами.

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Благотворительный фонд Hope UA провел презентацию социального жилья для вынужденных переселенцев, которые покинули свои дома из-за оккупации и боевых действий. Об этом пишет издание Zaxid.net.

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Проект социального жилья для вынужденных переселенцев получил название Sich. Он представляет из себя жилые комплексы малоэтажной застройки со всей необходимой инфраструктурой и рабочими местами.

В данный момент благотворительный фонд Hope UA ищет доноров для масштабной реализации проекта. По словам журналистов, жилье Sich уже презентовали в Словении, Словакии, Австрии и Чехии, а на торжественных мероприятиях присутствовали дипломаты, представители местных властей и организаций, которые предоставляют гуманитарную помощь беженцам.

В комплексах, по задумке создателей, должны быть четырехэтажные дома с 1-3-комнатными квартирами, а также обязательная инфраструктура первой необходимости — супермаркет, аптека, детский центр или садик, школа, амбулатория, кафе, коворкинг, салоны красоты, центрые предоставления админуслуг и т.п.

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Более того, проект Sich предусматривает наличие бомбоубежищ, которые в мирное время будут использоваться как общественные платформы для проведения мероприятий. Создатели не исключают, что в жилых комплексах также могут быть построены бассейны, офисы и теплицы, которые могут обеспечить вынужденных переселенцев рабочими местами.

"Проект Sich уже включает Львовскую, Житомирскую, Ивано-Франковскую, Тернопольскую, Хмельницкую области. Государство выделяет участки под строительство, фонд адаптирует под них проект и ищет инвесторов. Уже найден донор для строительства коттеджного городка вблизи Львова, и сейчас проходит тендер среди подрядчиков", — отмечают журналисты и предупреждают, что право на получение социального жилья будет определять государство.

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Напомним, в 10 областях Украины вынужденных переселенцев обеспечат жильем. В Офисе президента рассчитывают, что это будет не временное модульное жилье, а полноценные квартиры, которые местные власти обустроят мебелью и необходимой бытовой техникой.

Также сообщалось, что в Украине создали новый сервис для вынужденных беженцев. Речь идет о портале "Там, где вас ждут", которым могут воспользоваться временно перемещенные лица. Сервис показывает, сколько мест каждая область Украины может выделить для бесплатного расселения и предоставляет контакты, по которым можно обратиться за гуманитарной помощью.