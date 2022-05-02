Найти жилье и получить гуманитарную помощь: создан новый сервис для беженцев

Офис Президента совместно с Укрзализныцей и Минцифры запустили портал "Там, где вас ждут" для временно перемещенных лиц.

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Министерство цифровой трансформации Украины сообщает в своем официальном телеграм-канале о том, что был создан специальный портал для граждан страны, которые хотят эвакуироваться внутри страны. Сервис получил название "Там, где вас ждут".

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Основная функция ресурса "Там, где вас ждут" — помощь украинцам в поиске жилья в более безопасных регионах Украины, а также в предоставлении данных о том, где можно получить гуманитарную помощь.

Согласно сообщению ведомства, на сайте можно:

просмотреть количество мест, которые каждая область Украины может предложить для бесплатного расселения

найти телефоны контактных центров и обратиться за помощью самостоятельно

Карта содержит информацию касательно обстановки с жильем в таких областях:

Винницкая,

Закарпатская,

Ивано-Франковская,

Волынская,

Львовская,

Хмельницкая,

Житомирская,

Николаевская,

Одесская,

Полтавская,

Тернопольская,

Хмельницкая,

Черкасская,

Ровненская,

Чернивецкая,

Кировоградская.

[ + – ] Карта сайта для беженцев "Там, где вас ждут"

Зеленым цветом отмечено количество свободных мест, а красным — занятых. Самый высокий процент занятых мест — в Винницкой области, а самый низкий — в Ивано-Франковской.

Кроме того, на вокзалах Киева, Харькова, Одессы, Запорожья, Лозовой и в поездах сотрудники Укрзализныци будут оказывать помощь беженцам в поиске жилья, а также регистрировать их в единой системе эвакуируемых.

Проект "Там, где вас ждут" был создан командой Минцифры при поддержке Офиса Президента и Укрзализныци.

Ранее мы сообщали о том, что КГГА выпустила карту для киевлян, где отмечены АЗС, на которых авто можно заправить бензином.

Также сообщали, что украинские айтишники создали сайт для тех, кто может помочь людям выехать из потенциально опасных зон. Однако ресурс предупреждает, что на данный момент не может предоставить помощь в эвакуации из Донецкой и Луганской областей и с временно оккупированных территорий Украины.