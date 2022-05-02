Знайти житло та отримати гуманітарну допомогу: створено новий сервіс для біженців

Офіс Президента спільно з Укрзалізницею та Мінцифри запустили портал "Там, де на вас чекають" для тимчасово переміщених осіб.

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Міністерство цифрової трансформації України повідомляє у своєму офіційному телеграм-каналі про те, що створено спеціальний портал для громадян країни, які хочуть евакуюватися всередині країни. Сервіс отримав назву "Там, де на вас чекають".

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Основна функція ресурсу "Там, де на вас чекають" — допомога українцям у пошуку житла в безпечніших регіонах України, а також у наданні даних про те, де можна отримати гуманітарну допомогу.

Згідно з повідомленням відомства, на сайті можна:

переглянути кількість місць, які кожна область України може запропонувати для безплатного розселення;

знайти телефони контактних центрів та звернутися за допомогою самостійно.

Карта містить інформацію щодо ситуації з житлом у таких областях:

Вінницька;

Закарпатська;

Івано-Франківська;

Волинська;

Львівська;

Хмельницька;

Житомирська;

Миколаївська;

Одеська;

Полтавська;

Тернопільська;

Хмельницька;

Черкаська;

Рівненська;

Чернівецька;

Кіровоградська.

[ + – ] Карта сайту для біженців "Там, де на вас чекають"

Зеленим кольором позначено кількість вільних місць, а червоним — зайнятих. Найвищий відсоток зайнятих місць — у Вінницькій області, а найнижчий — в Івано-Франківській.

Крім того, на вокзалах Києва, Харкова, Одеси, Запоріжжя, Лозової та в потягах співробітники Укрзалізниці надаватимуть допомогу біженцям у пошуку житла, а також реєструватимуть їх у єдиній системі евакуйованих.

Проєкт "Там, де на вас чекають" створила команда Мінцифри за підтримки Офісу Президента та Укрзалізниці.

Раніше ми повідомляли про те, що КМДА випустила карту для киян, де позначено АЗС, на яких авто можна заправити бензином.

Також повідомляли, що українські айтішники створили сайт для тих, хто може допомогти людям виїхати з потенційно небезпечних зон. Проте ресурс попереджає, що на цей час не може надати допомогу в евакуації з Донецької та Луганської областей та тимчасово окупованих територій України.