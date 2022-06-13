"Не хотят здесь оставаться": посол о возвращении украинцев из Германии

Посол Украины в Германии Андрей Мельник отмечает, что украинцы не чувствуют себя комфортно в Германии. Поэтому властям страны следует задуматься над этим.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Из Германии уезжает больше украинцев, чем прибывает туда. Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью Bild.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По словам посла, это происходит уже давно, поскольку украинские беженцы не чувствуют себя комфортно и чувствуют, что им не рады.

"Большинство украинцев возвращается, к тому же давно. Из этой страны уезжает больше людей, чем приезжает к вам", — сказал Мельник в интервью. — "Германии стоит задуматься, почему так много украинцев не хотят здесь оставаться".

В то же время министр внутренних дел Баварии возразил украинскому послу и отметил, что по общению с украинскими беженцами может сказать, что "люди наоборот положительно настроены и удивлены, как хорошо их принимают".

Фокус ранее писал, что в Болгарии украинских беженцев переселили из гостиниц в модульные дома. При этом территория, на которой расположено жилье, огорожена колючей проволокой, там отсутствуют магазины, а туалет находится на улице.

Также мы писали, что украинцы в странах ЕС представили проект социального жилья для вынужденных переселенцев. Проект Sich является жилым комплексом со всей необходимой инфраструктурой, рабочими местами и бомбоубежищами.