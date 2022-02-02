Без РРО и штрафов. Как выводят бизнес из тени на Сейшелах
В нашем понимании офшор — это территория, где налоги минимальны или вообще отсутствуют. Но оказывается, даже там существует такое понятие как тень (неформальная экономика). В этом смысле интересен опыт детенизации экономики на офшорных Сейшелах.
В нашем понимании офшор — это территория, где налоги минимальны или вообще отсутствуют. Но оказывается, даже там существует такое понятие как тень (неформальная экономика).
Так, республика Сейшельские острова, будучи самой что ни на есть офшорной юрисдикцией, начала два года назад спокойную и дружественную к налогоплательщику политику детенизации.
Там не стали вспоминать про кассовые аппараты или объявлять охоту на плохо зарегистрированный малый бизнес, а ввели на год рассрочку по уплате налогов без штрафов, а с текущего года запускают специальный налоговый режим (пока пилотный) под весьма позитивным названием "Плати по мере заработка" (Pay As You Earn).
Бизнес, пребывающий в тени, может начать ежемесячно в авансовом режиме и без подачи отчетности уплачивать лишь 1,5% от своего предполагаемого дохода. Уплаченная сумма будет накапливаться на специальном счете налогоплательщика и подлежит зачислению в бюджет лишь в конце года после подачи годовой декларации и перерасчета по результатам перерасчета (по сути доплачиваешь разницу).Важно
Новый режим налогообложения охватывает структуры с годовым оборотом до 1 млн рупий (на наши, деньги около 2,1 млн грн/год).
По мнению местных налоговиков предложенная конструкция позволит вернуть в легальную экономику более 10 тысяч микропредприятий.
Вполне логично, сначала создано доверие (уплата обязательств без штрафов, что принесло, кстати, в бюджет 12,7 млн долларов США), а потом предложены комфортные условия выхода из тени.
И становится более понятна динамика развития сейшельской экономики — в 2021 году + 6,9% ВВП, в 2022 году (прогноз) +7,7%.
Как говорил Михаил Жванецкий: "Обидно, когда твои мечты сбываются у других!"