Без РРО та штрафів. Як виводять бізнес з тіні на Сейшелах

У нашому розумінні офшор — це територія, де податки мінімальні або взагалі відсутні. Але навіть там існує таке поняття як тінь (неформальна економіка).

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Так, республіка Сейшельські острови, будучи офшорною юрисдикцією, почала два роки тому спокійну і дружню до платника податків політику детінізації.

Там не стали згадувати про касові апарати або оголошувати полювання на погано зареєстрований малий бізнес, а запровадили на рік розстрочку зі сплати податків без штрафів, а з поточного року запускають спеціальний податковий режим (поки що пілотний) під вельми позитивною назвою "Плати в міру заробітку" (Pay As You Earn).

Бізнес, що перебуває в тіні, може почати щомісяця в авансовому режимі та без подання звітності сплачувати лише 1,5% свого гаданого доходу. Сплачена сума накопичуватиметься на спеціальному рахунку платника податків та підлягає зарахуванню до бюджету лише наприкінці року після подання річної декларації та перерахунку за результатами перерахунку (по суті доплачуєш різницю).

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Новий режим оподаткування охоплює структури з річним оборотом до 1 млн рупій (на наші гроші близько 2,1 млн грн/рік).

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На думку місцевих податківців, запропонована конструкція дозволить повернути в легальну економіку понад 10 тисяч мікропідприємств.

Цілком логічно, спочатку створено довіру (сплата зобов'язань без штрафів, які, до речі, принесли до бюджету 12,7 млн дол США ), а потім запропоновані комфортні умови виходу з тіні.

І стає зрозумілішою динаміка розвитку сейшельської економіки — у 2021 році + 6,9% ВВП, у 2022 році (прогноз) +7,7%.

Як говорив Михайло Жванецький: "Прикро, коли твої мрії здійснюються в інших!"

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