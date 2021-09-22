Як у Шрі-Ланці, тільки навпаки. Чому не "злетить" податкова амністія Зеленського
Чому не "злетить" податкова амністія президента Зеленського.
Продовжуємо говорити про те, чому не "злетить" податкова амністія президента Зеленського.
Після робочого кейсу Туреччини (нагадаю ключові параметри їхньої амністії капіталів — ніяких податків, ніяких перевірок, єдина умова для всіх амністованих активів — вони повинні в будь-якому форматі почати працювати на економіку своєї країни як інвестиція), пропоную розглянути ще більш свіжий приклад — Шрі-Ланка (населення під 22 млн і ВВП-2020 під 81 млрд дол, іншими словами — половина України).
Там 15.09.2021 року ухвалений закон про фінанси № 18, який передбачає:
- введення до 31 березня 2022 року режиму податкової амністії для доходів або активів, які були отримані до 31 березня 2020 року;
- амністовані доходи/активи обкладатимуться так званим податком на розкриття інформації за ставкою, на секундочку, 1 відсоток від суми доходу/активу (згадуємо 5-11,5% вітчизняного нульового декларування);
- процедура проста: подав декларацію + документи за вартістю активів і через 30 днів отримав відповідь від держави (так чи ні) без перевірок;
- за фактом ухвалення декларації і сплати податку отримуєш імунітет від зобов'язань щодо сплати будь-яких податків, штрафів або відсотків, а також від кримінального/судового переслідування;
Єдина додаткова умова: платник податків повинен інвестувати еквівалент амністованих доходу/активу в: (1) акції або будь-які котировані боргові папери, випущені компанією-резидентом; (2) цінні папери уряду; (3) придбати будь-яке рухоме або нерухоме майно в Шрі-Ланці.
І тільки в ролі добровільної, а не як у нас примусово-обов'язкової, альтернативи платник податків може покласти гроші в місцевий банк до 31 березня 2022 року.
Далі порівнювати не доводиться, та й не потрібно, мабуть.