Як у Шрі-Ланці, тільки навпаки. Чому не "злетить" податкова амністія Зеленського

Продовжуємо говорити про те, чому не "злетить" податкова амністія президента Зеленського.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Після робочого кейсу Туреччини (нагадаю ключові параметри їхньої амністії капіталів — ніяких податків, ніяких перевірок, єдина умова для всіх амністованих активів — вони повинні в будь-якому форматі почати працювати на економіку своєї країни як інвестиція), пропоную розглянути ще більш свіжий приклад — Шрі-Ланка (населення під 22 млн і ВВП-2020 під 81 млрд дол, іншими словами — половина України).

Там 15.09.2021 року ухвалений закон про фінанси № 18, який передбачає:

введення до 31 березня 2022 року режиму податкової амністії для доходів або активів, які були отримані до 31 березня 2020 року;

амністовані доходи/активи обкладатимуться так званим податком на розкриття інформації за ставкою, на секундочку, 1 відсоток від суми доходу/активу (згадуємо 5-11,5% вітчизняного нульового декларування);

процедура проста: подав декларацію + документи за вартістю активів і через 30 днів отримав відповідь від держави (так чи ні) без перевірок;

за фактом ухвалення декларації і сплати податку отримуєш імунітет від зобов'язань щодо сплати будь-яких податків, штрафів або відсотків, а також від кримінального/судового переслідування;

Важливо

Під пресом. Які ризики несуть для України світові стандарти податкової прозорості

Єдина додаткова умова: платник податків повинен інвестувати еквівалент амністованих доходу/активу в: (1) акції або будь-які котировані боргові папери, випущені компанією-резидентом; (2) цінні папери уряду; (3) придбати будь-яке рухоме або нерухоме майно в Шрі-Ланці.

І тільки в ролі добровільної, а не як у нас примусово-обов'язкової, альтернативи платник податків може покласти гроші в місцевий банк до 31 березня 2022 року.

Далі порівнювати не доводиться, та й не потрібно, мабуть.

Першоджерело.