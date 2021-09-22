Как в Шри-Ланке, только наоборот. Почему не "взлетит" налоговая амнистия Зеленского

Продолжаем говорить о том, почему не "взлетит" налоговая амнистия президента Зеленского.

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После работающего кейса Турции (напомню ключевые параметры их амнистии капиталов — никаких налогов, никаких проверок, единственное условие для всех амнистируемых активов — они должны в любом формате начать работать на экономику своей страны как инвестиция), предлагаю рассмотреть еще более свежий пример — Шри-Ланка (население под 22 млн и ВВП-2020 под 81 млрд дол, иными словами — половина Украины).

Там 15.09.2021 года принят закон о финансах № 18, предусматривающий:

введение до 31 марта 2022 года режима налоговой амнистии для доходов или активов, которые были получены до 31 марта 2020 года;

амнистируемые доходы/активы будут облагаться так называемым налогом на раскрытие информации по ставке, на секундочку, 1 процент от суммы дохода/актива (вспоминаем 5-11,5% отечественного нулевого декларирования);

процедура проста: подал декларацию + документы по стоимости активов и через 30 дней получил ответ от государства (да или нет) без проверок;

по факту принятия декларации и уплаты налога получаешь иммунитет от обязательств по уплате любых налогов, штрафов или процентов, а также от уголовного/судебного преследования;

Важно

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Единственное дополнительное условие: налогоплательщик должен инвестировать эквивалент амнистируемого дохода/актива в: (1) акции или любые котируемые долговые бумаги, выпущенные компанией-резидентом; (2) ценные бумаги правительства; (3) купить любое движимое или недвижимое имущество в Шри-Ланке.

И только в качестве добровольной, а не как у нас принудительно-обязательной, альтернативы, налогоплательщик может положить деньги в местный банк до 31 марта 2022 года.

Дальше сравнивать не приходиться, да и не нужно, пожалуй.

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