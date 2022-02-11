В ожидании черного рынка. К чему приведет запрет свободной продажи антибиотиков в Украине

Пожалуй, пришла пора делать запасы противовирусных и антибактериальных средств. Именно такое мнение появилось у многих моих знакомых после публикации новости о том, что с апреля 2022 года антибиотики в Украине будут продавать только при наличии электронного рецепта.

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Лично мне вспомнилась история десятилетней давности, когда я заболела во время пребывания в Соединенных Штатах. Планируя путешествие, я не очень предусмотрительно решила сэкономить на медицинском страховании, но у меня была возможность пообщаться онлайн со своим врачом в Украине. Она посоветовала препарат, который должен мне помочь и продавался в американских аптеках.

Однако оказалось, что покупать его официально в США можно только по назначению врача с американской лицензией. Это был антибиотик.

Тогда мне и открылась бездна под названием "серая продажа медикаментов". Оказывается, в каждом крупном американском городе и во многих небольших городах существуют полулегальные аптеки, где противоаллергические, противовоспалительные и противовирусные средства продаются под видом только облегчающих симптомы, а не лечащих.

Поиски запретной аптеки в моем городе выглядели почти детективно. Она находилась в самых недрах Чайна Тауна, конечно, не имела вывески и вообще никакой публичной рекламы. Чтобы найти эту "серую" аптеку в незнакомом городе, понадобилось все мое журналистское дарование. А ведь я всего лишь пыталась купить антибиотик.

Можно ли было купить его легально? Можно. Для этого нужно было записаться на прием к врачу. Он по американским медицинским протоколам мог назначить антибиотики только после прохождения определенных тестов. Конечно, сам визит и дальнейшие исследования пришлось бы оплатить.

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При отсутствии соответствующей страховки общий бюджет мер, которые я должна была принять для получения официального врачебного назначения, составлял более $100, а, собственно, боксик с 30 таблетками нужных мне лекарств стоил чуть меньше $20.

Определенная логика в ограничении использования антибиотиков, конечно, есть. Некорректное самолечение такими препаратами действительно может навредить. Именно этим в Минздраве объясняют целесообразность введения новых правил. По данным Центра общественного здоровья, почти 64% взрослых ошибочно полагают, что антибиотиками следует лечить все острые респираторные вирусные инфекции.

Представители министерства особо подчеркивают, что слишком активное использование антибиотиков приводит к тому, что бактерии и вирусы со временем становятся к ним устойчивыми, и это одна из самых болезненных проблем современной медицины.

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То есть, проблема существует, и власти пытаются решить ее путем запретов, очевидно, не очень полагаясь на эффективность собственной просветительской деятельности.

В идеальной ситуации, когда муниципальная система предоставления первичной медицинской помощи не перегружена и каждый может легко попасть к своему семейному врачу за бюджетные средства, продажа лекарств по электронному рецепту действительно была бы лучшим решением.

Но каждый, кто после начала вакцинационной компании пробовал попасть на прием к врачу первого звена, знает, что для этого сейчас нужен или особый талант, или незаурядная настойчивость и выносливость.

К сожалению, это означает, что нормативное ограничение официальной продажи антибиотиков, вероятнее всего, приведет к формированию в Украине "серого" рынка, давно уже существующего в США.