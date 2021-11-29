Укрощение антиваксов. Почему кампания в поддержку прививок не дает убедительных результатов

На телевизионную рекламу прививок от COVID-19 потратят 21,3 млн грн, на продвижение в радиоэфире и интернете — 2,3 млн грн. Насколько эффективно будут использованы эти бюджетные средства? И почему многие украинцы по-прежнему не хотят прививаться?

Госпредприятие "Центр защиты информационного пространства Украины" объявило о том, что на ноябрь — декабрь текущего года запланирована масштабная информационная кампания в пользу вакцинации.

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На ТВ ролики с призывами вакцинироваться появились еще в марте. Вещатели и продакшен-студии создавали и размещали их в рамках реализации программ социального партнерства. Охват этих роликов компания Nielsen Ukraine оценивает в 19,3 млн человек (71% совокупной аудитории украинских телеканалов старше 18 лет). Еще есть наружная реклама, промо в социальных сетях, пуб­личные заявления лидеров мнений вроде доктора Комаровского (более 3 млн подписчиков в социальных сетях). Однако отношение к вакцинации в обществе остается неоднозначным.

Проводить новую информкампанию придется в очень сжатые сроки, чтобы успеть освоить бюджетные деньги до 31 декабря

Когда Кабмин фактически установил разные уровни доступа в публичные места и общественный транспорт и разные условия межрегиональных поездок для привитых и непривитых, а Минздрав утвердил список профессий, для которых вакцинация обязательна, это казалось переломным моментом.

В первые дни действия новых ограничений к пунктам вакцинации выстроились очереди. Но почти сразу за этим последовали масштабные акции протеста против дифференцированного подхода к карантинным ограничениям. Тысячи людей вышли на улицы, требуя, чтобы привитых и непривитых вновь уравняли в правах. Кроме того, в стране сформировался черный рынок поддельных сертификатов о вакцинации, а также нашлись врачи, которые готовы за вознаграждение вносить пациентов в официальный реестр, не делая укола. По неофициальным данным, стоимость такой фальсификации до середины октября составляла около 2 тыс. грн, а к началу ноября, когда новые ограничения вступили в силу, подскочила до 4,5 тыс. грн.

Отрицательная динамика. Желающих вакцинироваться все меньше

К настоящему времени обе дозы вакцины от COVID-19 получили чуть более 20% населения Украины. Трудно сказать, сколько из них действительно сделали прививки, а сколько приобрели сертификаты за взятки, но даже если предположить, что процент фальсифицированных справок незначителен, статистика говорит не в пользу убедительности кампании вакцинации. До 21 октября, то есть до того как в силу вступили ограничения на межрегиональные поездки для непривитых, две дозы вакцины успели получить 16,52%, а хотя бы одну — больше 20%. По сути, на сегодня вакцинировались те, кто хотел это сделать еще до введения специальных ограничений.

Вечерние новостные выпуски должны начинаться выступлением министра, который должен освещать ситуацию, вселять надежду на спасение и говорить, что нужно делать для этого

Как отмечает Галина Петренко, директор общественной организации "Детектор медиа", в декабре 2020 года, когда вакцины в стране еще не было, о готовности сделать прививку говорили 65%. Однако к августу ­2021-го тех, кто вакцинировался или изъявил желание это сделать, оказалось всего 45%. Зафиксируем: через полгода после появления роликов на ТВ, наружной рекламы ­прививок и агитационных публикаций в ­социальных сетях украинцев, готовых привиться, оказалось ощутимо меньше, чем до начала кампании вакцинации.

Впору задуматься, что пошло не так. Галина Петренко обращает внимание на то, что стратегия коммуникации, ­очевидно, не была как следует продумана. ­Содержание промоматериалов не вполне соответствовало специфике восприятия целевой аудитории. Да и структуре информкампании не хватало системности.

"23 млн грн, выделенные Кабинетом министров на рекламу вакцинации от COVID-19 на телевидении, вполне можно сравнить с рекламным бюджетом на телерекламу в Украине какого-нибудь фармацевтического бренда средней руки, — говорит директор "Детектор Медиа". — Впрочем, для коммерческого фармбренда телереклама — это всегда только один из элементов его комплексного продвижения. Немалые бюджеты параллельно тратятся на продвижение препаратов в аптечных сетях и среди врачей".

В случае с вакцинацией многие врачи открыто высказались против. Кроме того, Галина Петренко подчеркивает, что проводить новую информкампанию придется в очень сжатые сроки, чтобы успеть освоить бюджетные деньги до 31 декабря.

Проблема менеджмента. Почему украинцы потеряли доверие к прививкам

По мнению Александра Золотарева, директора медицинского центра "Доктор Харьков", информкампании не хватало грамотного медицинского менеджмента. Организационные просчеты подорвали и без того невысокий уровень доверия населения к системе здравоохранения. Кроме того, сообщения в СМИ о ходе кампании должны быть гораздо более информативными и регулярными.

"Вечерние новостные выпуски должны были начинаться во время пандемии двухминутным выступлением министра, который должен освещать ситуацию, вселять надежду на спасение и говорить, что нужно делать для этого", — убежден Золотарев.

[ + – ] Код красный. Из-за того, что от корона­вируса привилось лишь 20% украинцев, больницы забиты тяжелыми больными

На отношение людей к прививочной кампании влияет также тот факт, что процедура вакцинации за бюджетный счет, которую предлагают большинству населения страны, не предполагает уточнения текущего ковид-статуса. Во избежание тяжелых побочных эффектов перед прививкой следовало бы удостовериться, что у пациента нет коронавируса на данный момент.

В странах, которые сейчас могут похвастаться самым высоким процентом вакцинированных среди взрослого населения, эта проблема была решена благодаря системе бесплатного массового тестирования на COVID-19. В США доступ к бесплатным тес­там получали все, даже туристы. В Германии и Австрии для этого требовалось гражданство или официальный миграционный статус. В Израиле, чтобы бесплатно пройти ПЦР-тест, нужно было числиться пользователем системы обязательного медицинского страхования. К тому же пациентам с государственной страховкой также бесплатно предлагали проверить титр антител.

Важно

Смерть как аргумент. Как убедить вакцинироваться тех, кто выступает против прививок

В Украине формально существует возможность бесплатного тестирования, но получить соответствующее направление можно только при наличии очевидных симптомов. Есть разные мнения относительно того, какой процент инфицированных переносит COVID-19 бессимптомно. В различных источниках фигурируют показатели от 40% до 80%. Собственно, жесткость карантинных ограничений изначально и была обусловлена высокой вероятностью бессимптомного течения болезни. Зараженный человек зачастую не знает о том, что является носителем вируса. Потому логично проверять даже того, кто кажется вполне здоровым.

Альтернативное решение. ПЦР-тест и экспресс-тест на антиген

Сдать ПЦР-тест перед прививкой за свой счет может кто угодно, но стоимость такого теста колеблется от 595 до 1800 грн, в зависимости от ценовой политики конкретной лаборатории. Существует еще "эконом"-вариант: экспресс-тест на антиген, стоимость которого начинается с 300 грн. Некоторые семейные врачи вместо этого рекомендуют пройти тест на антитела IgG к коронавирусу. Это можно сделать еще дешевле — от 252 грн. Но G-антитела, которые считаются одним из индикаторов уровня защиты, выработанной иммунной системой после болезни, появляются не раньше чем через 12 дней с момента заражения. На основании такого исследования могут дать справку об отсрочке вакцинации сроком до трех месяцев. Она на некоторое время обеспечит доступ в общественные места и свободу передвижения по стране, но только тому, кто уже успел переболеть и выздороветь. Для свежеинфицированного пациента тест на антитела IgG не информативен, так что проверку на ковид он не заменяет.

Около половины населения считает, что угроза коронавируса преувеличена, хотя почти у каждого есть заболевшие и умершие знакомые

Антивакцинаторские настроения в Украине неоднородны. Люди, не желающие делать прививку от COVID-19, руководствуются разными соображениями. Сторонники конспирологических теорий о том, что и сама пандемия, и обязательная прививка от коронавируса — происки неких злонамеренных закулисных сил, своего мнения не изменят, что бы им ни говорили в поликлиниках, социальных сетях или с экранов телевизоров. Тех же, кто просто боится осложнений, вполне реально переубедить. Многие из них захотят сделать прививку, если поверят, что организаторы вакцинации пекутся в первую очередь об их здоровье и безопасности, а не о том, чтобы показатели в отчетности выглядели получше. Тут очень к месту были бы бесплатное тестирование на ковид до прививки и обязательный мониторинг состояния пациента — после. Возможно, подобные меры оказали бы более убедительное воздействие на общественное мнение, чем ролики на ТВ, радиосюжеты и онлайн-реклама, на которую Минкульт собирается потратить 23 млн бюджетных гривен.

Проблемы с вакцинацией и ловушка предубеждения

[ + – ] Владимир Паниотто, генеральный директор Киевского международного института социологии

Владимир Паниотто, генеральный директор Киевского международного института социологии

Проблемы с вакцинацией и антивакцинаторским движением существуют повсюду в мире. Однако ситуация на постсоветском пространстве и особенно в Украине хуже, чем в западноевропейских странах и США. Одна из главных причин — недоверие к власти и то, что называют general trust, — недоверие к другим людям. В Советском Союзе от широких масс скрывали информацию об авиакатастрофах, наводнениях и, разумеется, о распространении болезней (например, о последствиях Чернобыльской катастрофы), поэтому слухам верили больше, чем официальным сообщениям. Улучшилась ли ситуация после распада СССР? Увы, возможно, даже усугубилась. Экономика большинства постсоветских стран пострадала от разрыва экономических связей и неудачной модели приватизации. Уровень бедности рос до 2000 года и составлял к тому времени около 50% взрослого населения Украины, уменьшение его началось лишь в 2001–2002 годах. Падение уровня жизни приводит к недоверию к власти. Еще один фактор, мешающий продвижению вакцинации, — недостаток медиаресурсов у нынешней власти. Большинство медиа сейчас ее критикуют.

Многие захотят сделать прививку, если поверят, что организаторы вакцинации пекутся в первую очередь об их здоровье и безопасности, а не о показателях отчетности

Впрочем, дело не только в медийной кампании. После окончания Второй мировой войны американские социологи, пораженные успехами гитлеровской пропаганды, активно изучали влияние СМИ на взгляды людей, и уже тогда обнаружили, что это влияние не всемогуще. После того как у человека сложилось определенное мнение, он воспринимает информацию избирательно. Ищет СМИ, подтверждающие его точку зрения, не доверяет тем, кто ее опровергает.

Сейчас в Украине более 70% населения пользуются интернетом. Для многих телевидение — давно не основной канал получения новостей. Выбирая из огромного количества источников информации, проще всего остановиться на тех, чьи сообщения соответствуют уже сложившемуся мнению. Кроме того, алгоритмы социальных сетей устроены так, чтобы показывать вам именно то, что может понравиться. Посты, которые вы посмотрели и "лайкнули" раньше, влияют на подбор постов, которые вы увидите в будущем. Значит, новые сообщения и дальше будут подтверждать первоначальную точку зрения. Так вы все больше убеждаетесь в собственной правоте.

Я бы назвал этот процесс "цементизацией" взглядов. Довольно быстро человек получает такое количество доводов и мнений других людей, которые подтверждают его точку зрения, что попадает, образно говоря, в бетонный дот, о стены которого разбиваются любые факты. Даже личный опыт не может поколебать сложившиеся взгляды.

Важно

Перед тем, как уколоться. Самые частые вопросы по вакцинации от коронавируса

Несколько лет назад экономист Владимир Гимпельсон и политолог Дэниел Треймман были награждены премией, доказав, что восприятие социального неравенства больше влияет на поведение человека, чем сама реальность. В опросе, который мы только что закончили, около половины взрослого населения Украины считает, что угроза коронавируса преувеличена, хотя за месяц от ковида погибает больше людей, чем погибло за восемь лет войны с Россией, и почти у каждого есть заболевшие и умершие знакомые.