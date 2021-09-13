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Хорошо забытое старое. Зачем Алексей Данилов подхватил идею большевиков о латинизации языка

Высказанная секретарем СНБО Алексеем Даниловым идея перехода украинского языка на латиницу не нова и всплывает в третий раз за сто лет. Впервые ее озвучили большевики, организовав перевод на латиницу всех языков народов Союза.

Максим Войтенко
Максим Войтенко
журналист, блогер
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Алексей Данилов
Алексей Данилов не является автором идеи о переводе украинского языка на латиницу. Впервые ее озвучили большевики.

О латинизации украинского языка. Заявление секретаря СНБО Алексея Данилова вызвало массу споров в соцсетях и подарило троллям много вкусной еды.

На деле идея не нова и всплывает в третий раз за сто лет. Второй раз был после развала СССР. А в первый — вы удивитесь — при образовании Советского Союза. Точнее, большевики планировали будущий перевод на латиницу всех языков народов Союза.

Эту идею дико котировал Анатолий Луначарский, отвечавший за образование. Ссылался он на то, что и Ленин "за". Был ли "за" Владимир Ильич я не знаю, но против он точно не был. Причины — тогдашняя идеология. О всем это поется в русском варианте "Марсельезы" — "Отречемся от старого мира. Отряхнем его прах с наших ног!". И знаменитое "Мы наш, мы новый мир построим!".

Сбрасывали с постаментов памятники легендарным полководцам, в школах отменяли преподавание по целым историческим эпохам, пытались отменить Бога. А тут — какой-то алфавит.

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В ряде случаев перевод на латиницу был полностью оправданным — если речь шла о мусульманских кавказских народах, использовавших до того арабскую вязь. Все-таки приехавшему из Москвы или Одессы специалисту нелегко будет разобраться в восточном алфавите, латиница гораздо легче.

Так что 8 августа 1929 года постановлением ЦИК и Совнаркома СССР "О новом латинизированном алфавите народов арабской письменности Союза ССР" переходу на латиницу был придан официальный статус. Начался переход на новый алфавит газет и журналов, издательств, учебных заведений.

Но — у нас ни в чем меры не знают. Поэтому латиницу со своей спецификой наклепали для ПЯТИДЕСЯТИ языков (из 72 языков народов СССР, имевших письменность).

В том числе и для языков с историей и вполне самодостаточных вроде фарси и одного из распространенных диалектов китайского.

Русский поначалу не трогали и оставили на сладкое. В 1929 году образовали комиссию по переводу русского на латиницу. Та работала около года и представила три варианта алфавита — с разными способами передачи букв Ы, Я и им подобных.

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Итоговый отчет просмотрел Сталин и все это ему жутко не понравилось. Лингвистов не расстреляли сходу, а просто дали поручение прекратить разработку вопроса.

Спустя пять лет Сталин запустил маховик в обратную сторону — началась кириллизация и все языки начали переводить на кириллицу.

Проект латинизации украинского алфавита
Проект латинизации украинского алфавита

Если же говорить о конкретно украинском языке, то можно вспомнить так называемую "азбучную войну". Лет 170 назад в австро-венгерской Галиции полыхали нешуточные идеологические страсти — должны ли местные украинцы переходить на латинский алфавит. Это привело к адовым спорам между украинцами и поляками и к усилению тамошних русофилов, с которыми в языковом вопросе объединились украинофилы.

Спор достиг таких высот, что дошел до императора Франца-Иосифа и он приказал местным властям сворачивать латинизацию и украинцев не трогать. Хотя в ряде источников указывается, что на местах администрации латиницу все-таки некоторое время использовали.

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