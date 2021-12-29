Это уже другой мир. Метавселенная, NFT и новые технологии, которые определяют наше будущее

Уходящий 2021-й ознаменовался несколькими громкими проектами в области высоких технологий, услышав о которых многие подумали: "Этот мир никогда не будет прежним".

Метавселенная — тренд этого года №1

4 сентября в Манчестере, в штате Нью-Гэмпшир, состоялась виртуальная свадьба в метавселенной, куда пригласили 100 гостей, каждому из которых создали аватары. Они могли танцевать, менять костюмы, а в распоряжении детей были пляж, футбольное поле и даже пиратский корабль. Событие не из дешевых: виртуальная разработка обошлась жениху и невесте в $30 тыс.

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Пожалуй, метавселенная — самое революционное, крупное и в некотором смысле жуткое начинание айтишников. И безусловный тренд №1 этого года.

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Полным ходом создается среда, где пользователи смогут работать, развлекаться, совершать покупки — в общем, жить при помощи аватаров и VR-гарнитур. Чтобы мотивировать нас вступать в ряды мета-юзеров, компании-основатели сделают все, и первым шагом по привлечению клиентов станет возможность заработать на/в виртуальной реальности.

Например, креаторы получат огромное пространство, ресурсы и инструменты для деятельности. Они будут создавать и продавать всевозможные 3D-объекты — от одежды до целых миров, от фильтров и масок до полноценных игр.

Конечно, не обойдется без обустройства VR-инфраструктуры: крупные компании уже скупают виртуальные "земли", чтобы построить там копию своего бизнеса, открыв магазины, ТЦ, рестораны, кинотеатры, отели, парки развлечений и пр.

Чем активнее будет разрастаться метавселенная, чем сильнее будет развиваться инфраструктура внутри нее, тем быстрее это приведет к появлению разного рода посредников вроде риелторов и турагентств. И все они тоже будут зарабатывать на виртуальных клиентах.

Большой доходной статьей станет реклама. Если компания — основатель метавселенной будет делиться доходами, то на рекламе смогут зарабатывать не только бренды, но и аватары знаменитостей, посредники типа диджитал-агентств. Если же нет, то ситуация будет такой, как в соцсети Facebook (думаем, что по такому пути пойдет только Facebook).

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Возможность получать прибыль предоставится геймерам — играя, они будут зарабатывать бонусы, которые потом конвертируют в криптовалюту с возможностью потратить ее или вывести.

Естественно, всю эту виртуальную "экономику" придется кому-то администрировать. Поэтому, вероятно, в VR-вселенной появятся некие юридические и финучреждения: будут ли они сторонними или же дочерними компаниями — это большой вопрос, но исключать их не стоит.

В октябре 2021 года Марк Цукерберг объявил о переименовании компании Facebook в Meta, очертив тем самым границы своей вселенной виртуальной реальности. Однако он не один такой, ведь подобные проекты разрабатывают Microsoft, SandBox, Axie, Decentraland. Не удивимся, если к списку добавится Google, это было бы весьма логично.

NFT — невзаимозаменяемые токены как тренд №2

Вторым трендом 2021 года стали невзаимозаменяемые токены — NFT. Новая волна их популярности спровоцировала что-то вроде "золотой лихорадки", когда каждый мало-мальски умеющий рисовать в Paint ринулся привязывать NFT к своим творениям, скопировать которые в формате .JPEG можно абсолютно бесплатно, пару раз кликнув мышкой.

На токенах спекулировали все кому не лень с таким же энтузиазмом, как Илон Маск на мемных альткоинах, — певцы, актеры, политики, среди которых оказался и министр юстиции Денис Малюська, выставивший на продажу фото с прикрепленными к нему токенами.

[ + – ] Виртуальная свадьба в метавселенной, куда пригласили 100 гостей

Хайп вокруг токенов не стихает, так что в новый 2022 год мы войдем вместе с ними. И тому есть несколько причин:

пандемия COVID-19 продолжается, а это значит, что мы будем диджитализироваться еще сильнее и будем лояльными к цифровым товарам и услугам (тем более, что концепты метавселенных этому поспособствуют);

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криптовалюты и альткоины, которые по-прежнему в тренде, подогревают интерес к другим диджитал-активам, и невзаимозаменяемые токены не являются исключением;

NFT вызывает все больше доверия среди юзеров, ведь ими пользуется даже аукционный дом Christie’s;

ну и последний фактор, влияющий на повышение градуса любви к NFT, — экономические кризисы, во время которых "эксклюзивные" ценности вызывают огромный интерес. А кризисов в сфере экономики и финансов наверняка будет предостаточно, опять-таки благодаря пандемии.

Искусственный интеллект: прозрачный и/или засекреченный

Пристальное внимание и научного сообщества, и общественности, и государств не первый год привлекает ИИ. Что ему только ни пророчили футурологи: он станет осознанным, превратится в новую форму жизни, сможет развиваться и взрослеть самостоятельно, создаст "коллективный разум", клонирует человеческий мозг, приведет всех нас к технологической сингулярности и т. д. Но именно в 2021-м страны — участницы ЮНЕСКО, включая Украину, приняли глобальные этические стандарты для искусственного интеллекта.

В частности, 193 государства, входящие в состав ЮНЕСКО, должны будут доработать свои нормативно-правовые базы таким образом, чтобы сделать "умные" системы безопасными для граждан. 25 ноября 2021 года был презентован документ, определяющий общие ценности и принципы для создания новых правовых норм, ориентированных на искусственный интеллект, и регулирующий такие аспекты, как киберзащита личных данных, наблюдение за людьми и анализ данных, контроль и оценка ИИ, защита окружающей среды.

[ + – ] Виртуальная свадьба. Аватары гостей могли танцевать и менять наряды

Основное, что требуется от ИИ-систем, — работать максимально прозрачно, однако прозрачности их лишают сами же государства, засекречивая разработки. Так что это требование звучит несколько парадоксально. Тем не менее в ЮНЕСКО призывают правительства обеспечить и гарантировать каждому гражданину безопасность личных данных, давая возможность самостоятельно просматривать и/или удалять информацию о себе.

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Следующий пункт списка также вызывает сомнения касательно быстрой и эффективной его реализации. Дело в том, что регуляторы США и ЕС годами бьются с BigTech, пытаясь обязать последних прекратить анализировать пользователей социальных платформ и поисковых систем по всем параметрам и делиться этой информацией с третьими лицами, но результаты не очень-то хороши. И вот на это поле боя выходит ЮНЕСКО, призывая снизить уровень "агрессии" ИИ-алгоритмов, которые своим вмешательством нарушают основные права и свободы человека, выуживая всю его подноготную.

Возможно, на этот раз давление на технокомпании усилится, и ситуация вокруг тотальной слежки соцсетей за юзерами несколько изменится, ведь в документе предлагается создать инструменты для оценивания этичности ИИ, его влияния на людей и контроля за технологией в целом. Если такие инструменты будут созданы и окажутся действенными, то Скайнета опасаться не стоит, по крайней мере, в 2022 году.