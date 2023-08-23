Фірма, у якої Міноборони закупило форму для ЗСУ, виявилася фіктивною, — нардеп

За інформацією депутата Железняка, представники Міноборони підтвердили, що розпочали співпрацю з так званою турецькою компанією "Vector Avia", яка пропонувала постачання форми для українських військових. Однак такої фірми не існує.

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Стало відомо, що відбулося засідання антикорупційного комітету, на якому розглядали закупівлю військової форми для співробітників Міністерства оборони. Однак з'ясувалося, що компанія, яка ймовірно була залучена в угоду на постачання одягу, насправді не існує. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За словами народного депутата, під час виступу представники Міністерства оборони підтвердили, що вони розпочали співпрацю з так званою турецькою компанією "Vector Avia", яка пропонувала постачання форми для українських військових. У межах цієї угоди відомство зробило повну передоплату в розмірі 30 мільйонів доларів. Після оплати, за їхнім твердженням, форму було надано, прийнято, й оформлено відповідні акти.

"На запитання, чи перевіряло Міноборони цю компанію, сказали так. Що засновник і директор — громадянин із України, пан Плетньов, раніше ніколи не займався чимось подібним, не знали. Що сайт створено вже після підписання контракту, не знали. Потім теж про те, що фігурував у кримінальних справах щодо постачання форми, не знали", — ідеться в повідомленні.

Проте, згідно з висловлюванням Железняка, з'ясувалося, що подані Міністерством оборони документи виявилися фальшивими. Це є підтвердженням того, що компанія, яка, ймовірно, була задіяна в закупівлі, фактично не існує.

"Показую, як працюють експортні декларації в Туреччині. Оприлюднюю інші документи, після яких зрозуміло, що інвойси в журналістському розслідуванні правдиві. А в Міноборони підробка. І переклад постачань дуже дивний. І податковий номер Міноборони", — додає Железняк.

Згідно з розповіддю народного депутата, Міністерство оборони зробило спробу спростувати цю інформацію, показавши зимову військову куртку, нібито надану турецькою фірмою. Проте швидко стало відомо, що цей одяг був вироблений іншим виробником.

"Закінчилося тим, що далі ми намагалися дізнатися, як людина за межами України підписала в Україні контракт? Або хто вів переговори? Або чому обрали саме цю фірму? Як пройшла оплата? Чому не знали про дві кримінальні справи? Багато запитань", — каже на закінчення народний депутат.

Нагадаємо, 22 серпня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що на українців чекає тривала війна зі значними втратами.

Також під час брифінгу з міністром оборони Болгарії Тодором Тагаревим заявив, що ще кілька країн вирішили долучитися до так званої міжнародної навчальної коаліції щодо винищувачів F-16.