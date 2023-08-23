Фирма, у которой Минобороны закупило форму для ВСУ, оказалась фиктивной, — нардеп

По информации депутата Железняка, представители Минобороны подтвердили, что начали сотрудничество с так называемой турецкой компанией "Vector Avia", которая предлагала поставку формы для украинских военных. Однако такой фирмы не существует.

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Стало известно, что состоялось заседание антикоррупционного комитета, на котором рассматривалась закупка военной формы для сотрудников Министерства обороны. Однако выяснилось, что компания, которая, предположительно, была вовлечена в сделку на поставку одежды, на самом деле не существует. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По словам народного депутата, в ходе выступления представители Министерства обороны подтвердили, что они начали сотрудничество с так называемой турецкой компанией "Vector Avia", которая предлагала поставку формы для украинских военных. В рамках этой сделки ведомство сделало полную предоплату в размере 30 миллионов долларов. После оплаты, по их утверждению, форма была поставлена, принята и оформлены соответствующие акты.

"На вопрос, проверяло ли Минобороны эту компанию — сказали да. Что основатель и директор гражданин из Украины, господин Плетнев, ранее никогда не занимался чем-то подобным, не знали. Что сайт создан уже после подписания контракта, не знали. Потом тоже, о том, что фигурировал по уголовным делам по поставке формы, не знали", — говорится в сообщении.

Тем не менее, согласно высказыванию Железняка, выяснилось, что представленные Министерством обороны документы оказались фальшивыми. Это является подтверждением того, что компания, которая, предположительно, была задействована в закупке, фактически не существует.

"Показываю, как работает экспортные декларации в Турции. Обнародую другие документы: после которых понятно, что инвойсы в журналистском расследовании правдивы. А у Минобороны подделка. И перевод поставок очень странный. И налоговый номер Минобороны", — добавляет Железняк.

Согласно рассказу народного депутата, Министерство обороны предприняло попытку опровергнуть эту информацию, показав зимнюю военную куртку, якобы поставленную турецкой фирмой. Тем не менее, быстро стало известно, что данная одежда была произведена другим производителем.

"Закончилось тем, что дальше мы пытались узнать как человек за пределами Украины подписал в Украине контракт? Или кто вел переговоры? Или почему выбрали именно эту фирму? Как прошла оплата? Почему не знали о двух уголовных делах? Много вопросов", — говорит в заключение. народный депутат.

Напомним, 22 августа министр обороны Алексей Резников заявил, что украинцев ждет длительная война со значительными потерями.

Кроме того, во время брифинга с министром обороны Болгарии Тодором Тагаревым заявил, что еще несколько стран решили присоединиться к так называемой международной учебной коалиции по истребителям F-16.