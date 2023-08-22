"Ждет марафон": Резников заявил, что война будет идти долго и с "большими потерями"

В течение первого года войны украинцы нуждались в оружии, чтобы остановить продвижение ВС РФ. По мнению министра Резникова, чтобы выстоять в течение следующих лет войны с РФ нужны другие средства — и это не новейшая военная техника с запада.

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Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о том, как дальше будет идти война: что ожидает украинцев и какой будет победа. По его словам, впереди ждет длительная война со значительными потерями. Об этом пишет издание "РБК-Украина".

Чиновник принял участие в VI Международном ветеранском форуме "Украина. Защитники. Будущее". Во время форума выступал президент Украины Владимир Зеленский (дистанционно), министр Резников и другие украинские чиновники. Также лично присутствовала министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

Резников объяснил, чем отличается 2023 год от 2022 года. По его мнению, в 2022 году Украина больше всего нуждалась в оружии, чтобы остановить продвижение врага. Между тем в следующем году потребности несколько изменились. В частности, теперь Украина нуждается в другом — в сплочении и реальном понимании ситуации: "Ключ к нашей победе заключается в том, что будут чувствовать люди".

По мнению министра, война продлится долго и украинцы понесут многие потери: "Война может быть длительной, потому что это реальный марафон. К сожалению, у нас еще будут болезненные потери". Поэтому важно знать: "От того, что чувствуют люди, зависит наше преимущество над врагом на длинной дистанции", — заявил он.

Впереди ожидается новая цель — уничтожение врага, который никогда не остановится и постоянно будет продолжать атаковать Украину.

"Победить означает не просто освободить нашу землю, а сделать так, чтобы враг никогда даже не задумывался вернуться", — заявил чиновник.

Также чиновник отметил, что в мире многие думают, что достижение такой победы не возможно.

Заявление президента Зеленского касалось того, что в Украине не будет потерянного поколения и упущенных возможностей. Глава государства заверил, что правительство разработало специальный пакет мер, которые возвращать тьму людей в мирную жизнь. Премьер-министр Денис Шмыгаль перечислил направления пяти правительственных программ: реорганизация МСЭК и ВВК, восстановление экономической активности ветеранов, физическая реабилитация, предоставление жилья, чествование подвига бойцов Сил обороны.

Напоминаем, на днях стало известно, что Дания и Нидерланды выделяют Украине более 50 ед. истребителей F-16. Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, чем полезны такие самолеты: они способны действовать на большом расстоянии, чтобы наносить удары по позициям ВС РФ.

Тем временем стало известно, когда поступят первые самолеты: предполагают, что не раньше, чем через 5-6 месяцев.