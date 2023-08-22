"Чекає марафон": Резніков заявив, що війна ітиме довго і з "великими втратами"

Протягом першого року війни українці потребували зброї, щоб зупинити просування ЗС РФ. На думку міністра Резнікова, щоб вистояти протягом наступних років війни з РФ потрібні інші засоби — і це не новітня військова техніка із заходу.

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Міністр оборони України Олексій Резніков розповів про те, як далі ітиме війна: що очікує на українців і якою буде перемога. За його словами, попереду чекає тривала війна зі значними втратами. Про це пише видання "РБК-Україна".

Чиновник взяв участь у VІ Міжнародному ветеранському форумі "Україна. Захисники. Майбутнє". Під час форуму виступав президент України Володимир Зеленський (дистанційно), міністр Резніков та інші українські посадовці. Також особисто була присутня міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

Резніков пояснив, чим відрізняється 2023 рік від 2022 року. На його думку, у 2022 Україна найбільше потребувала зброї, щоб зупинити просування ворога. Між тим у наступному році потреби дещо змінились. Зокрема, тепер Україна потребує іншого — згуртування і реального розуміння ситуації: "Ключ до нашої перемоги полягає в тому, що будуть відчувати люди".

На думку міністра, війна триватиме довго й українці зазнають багатьох втрат: "Війна може бути тривалою, бо це реальний марафон. На жаль, у нас ще будуть болісні втрати". Тому важливо знати: "Від того, що відчувають люди, залежить наша перевага над ворогом на довгій дистанції", — заявив він.

Попереду очікується нова мета — знищення ворога, який ніколи не зупиниться і постійно буде продовжувати атакувати Україну.

"Перемогти означає не просто звільнити нашу землю, а зробити так, щоб ворог ніколи навіть не замислювався повернутися", — заявив посадовець.

Також чиновник зазначив, що у світі багато хто думає, що досягнення такої перемоги не можливе.

Заява президента Зеленського стосувалася того, що в Україні не буде втраченого покоління та втрачених можливостей. Очільник держави запевнив, що уряд розробив спеціальний пакет заходів, які повертати тьму людей у мирне життя. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль перелічив напрямки п'ятьох урядових програм: реорганізація МСЕК та ВЛК, відновлення економічної активності ветеранів, фізична реабілітація, надання житла, вшанування подвигу бійців Сил оборони.

Нагадуємо, днями стало відомо, що Данія та Нідерланди виділяють Україні більш як 50 од. винищувачів F-16. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, чим корисні такі літаки: вони здатні діяти на великій відстані, щоб завдавати ударів по позиціях ЗС РФ.

Тим часом стало відомо, коли надійдуть перші літаки: припускають, що не раніше, ніж за 5-6 місяців.