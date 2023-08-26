Скандальная закупка курток для бойцов ВСУ: Резников предложил пари (фото, видео)

В Раде заявили о подготовке обращения в НАБУ из-за госзакупки зимних курток по завышенной втрое цене, которые оказались летними. Министр Алексей Резников пообещал уйти в отставку, если это окажется правдой.

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Министерство обороны и его главу Алексея Резникова обвинили в закупке летних курток вместо зимних по завышенной цене. В комментарии изданию "Бабель" 25 августа он предложил пари.

Резников заявил, что готов уйти в отставку, если обвинения подтвердятся. Однако, если 180 тысяч курток окажутся зимними, он предлагает уйти с должностей своим оппонентам. Речь идет о том, чтобы народная депутатка от партии "Слуга народа" и председательница антикоррупционного комитета Верховной Рады Анастасия Радина сложила мандат, а журналист издания "Украинская Правда" Михаил Ткач ушел из журналистики на три года.

Министр пообещал, что будут предоставлены все документы, доказательства, факты и материалы, касающиеся дела.

"Чтобы победитель спора был очевиден для всего украинского общества", — подчеркнул Резников.

Также чиновник пригласил арбитрами в этом пари Комитет по депутатской этике ВР и Комиссию журналистской этики. Наблюдателями он определил редакции украинских изданий.

На момент публикации материала Радина и Ткач не отреагировали на предложение пари от министра обороны.

Скандальная закупка курток для ВСУ: в чем обвиняют Минобороны и Резникова

В начале августа в СМИ опубликовали документы, свидетельствующие о возможных нарушениях в закупках формы для бойцов Вооруженных сил. В частности, в 2022 году Минобороны закупило зимнюю одежду для защитников. Однако, сообщалось, что в дороге вещи существенно подорожали. Контракт был заключен с турецкой компанией Vector avia hava araçlari.

Более того, журналисты объяснили, что зимние куртки весили вдвое меньше аналогов из Китая. Авторы расследования предположили, что защитники встретили зиму в летних куртках.

11 августа на обвинения отреагировали в Министерстве обороны. Оказалось, что форма была предназначена для бойцов подразделения ТрО, и началось расследование. В ведомстве отметили, что не занимались поиском исполнителя заказа и заключением соответствующего договора.

23 августа народный депутат Ярослав Железняк опубликовал сравнительную таблицу с ценами на закупленные для ВСУ куртки. Он отметил, что в пути в Украину цена всех партий выросла почти втрое.

Таблица, обнародованная депутатом Железняком Фото: Telegram/Ярослав Железняк

Позже Железняк сообщил, что компания, которая была привлечена к поставке зимних курток для защитников, оказалась фиктивной. Более того, по его словам, документы, поданные Минобороны, фальшивые.

Журналист "Украинской правды" Михаил Ткач 25 августа обнародовал расследование в отношении турецкой фирмы, которая выполняла заказ. По данным СМИ, на момент закупок ее совладельцами были Роман Плетнев и Александр Касай. Последний является родственником нардепа от "Слуги народа" Геннадия Касая.

Также 25 августа глава Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики и депутатка Анастасия Радина заявила, что готовит обращение в НАБУ. Она назвала лично ответственным за закупки министра Алексея Резникова.

Публикация Анастасии Радиной от 25 августа Фото: Скриншот

25 августа пресс-служба Минобороны проинформировала, что поставленные куртки были приняты логистами ВСУ без замечаний, и подвергла сомнению правдивость распространенного в медиа документа, "похожего на инвойс". В министерстве заявили, что открыты к проверкам, но одновременно сообщили о подготовке судебных исков к СМИ и неназванным лицам.