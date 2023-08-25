Причастен родственник "Слуги народа": Минобороны покупало летние куртки под видом зимних, — СМИ (видео)

На момент заключения договора с министерством 26-летний племянник нардепа был владельцем компании и вышел из соучредителей уже во время открытия уголовного производства. В пути между Турцией и Украиной стоимость партии курток неожиданно выросла почти на $300 тысяч.

Related video

Закупки Минобороны постоянно попадают в скандалы и становятся поводом для журналистских расследований. Недавно возник скандал из-за закупки зимних курток для ВСУ в Турции, которые оказались летними. Кто за этим стоит, говорится в новом расследовании "Украинской правды".

Министерство обороны во время военного положения по понятным причинам стало закрытой структурой, но журналисты сомневаются, должны ли быть засекречены закупки еды или одежды для военных, поскольку это всегда упирается в возможность злоупотреблений — закупка по завышенным ценам и второе — никто не знает, кто стоит за компаниями, которые на этом зарабатывают.

"К нам везут из Турции кучу автомобилей, забитых этими куртками. Они выезжают из Турции с ценой в 28 долларов, а приезжают по 86. Я просто видел эти инвойсы, как они по дороге менялись. В первом инфвойсе написано "куртка камуфляжная", а в последнем, который уже по 86 — зимняя", — рассказывает журналист Юрий Николов.

Закупки Минобороны — цена зимней формы — Ярослав Железняк Фото: Telegram/Ярослав Железняк

Из зимних стали летними и дороже на 279 тысяч долларов

Журналисты выяснили, что Минобороны закупило 4900 "камуфляжных жакетов" стоимостью по 29 долларов каждый, что в общей сумме составляет 142 тысячи 100 долларов. Но в пути между Турцией и Украиной стоимость этой партии курток выросла почти на 300 тысяч долларов, и каким-то образом летние куртки стали зимними по документам. Они уже с 29 долларов за штуку стали стоить по 86 долларов — 421 400 долларов. Разница между стоимостью курток в первом и втором документах составила 279 300 тысяч долларов, а из "камуфляжных жакетов" они превратились в "жакеты" — простые камуфляжи стали зимними и дорогими.

Ситуация вокруг курток приобрела такой резонанс, что 23 августа состоялось заседание Антикоррупционного комитета Верховной Рады, главным вопросом которого стали факты возможной коррупции в Минобороны при закупке курток.

Поставщиком курток для ВСУ стала турецкая компания "Вектор Авиа". Именно этой компании Минобороны Украины уплатило 30 миллионов долларов и осуществило 100% предварительную оплату.

"Куртки" защищать на комитет пришел заместитель министра обороны Украины Денис Шарапов. Он даже показал поставленные куртки и заметил, что нареканий на заказчика нет. Но члены комитета установили, что им показывают не те куртки, которые поступили из Турции и по дороге изменили свою стоимость.

Также оказалось, что украинские правоохранители заинтересовались куртками для ВСУ еще в октябре 2022 года, когда в Украину направлялась другая партия заказа. Украинские таможенники обнаружили, что из Турции в Молдову одежда выехала по одной цене, а из Молдовы в Украину заехала по в несколько раз выше. По данному факту правоохранители открыли уголовное производство, а владелец компании получил подозрение за совершение преступления.

Причастен племянник депутата от "Слуги народа"

Во время заседания Антикоррупционного комитета по поводу курток несколько раз звучала фамилия гражданина Украины Романа Плетнева, которого на заседании обвинили в сговоре с Минобороны Украины по поводу коррупционной схемы на закупках.

"Возможно господин Плетнев привез в Турцию украинские традиции, по которым ведет документооборот в Турции", — прозвучала саркастическая реплика на заседании комитета.

Установлено, что Роман Плетнев является единственным владельцем турецкой компании "Вектор Авиа", но до февраля 2022 года у компании был еще один владелец — родственник народного депутата от "Слуги народа" Геннадия Касая — 26-летний Касай Александр Павлович. Депутата, который входит в парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

На момент заключения договора с Минобороны Александр Касай еще был владельцем компании и вышел из соучредителей уже во время открытия уголовного производства.

Журналисты обратились к депутату Геннадию Касаю по поводу того, каким образом его племянник — гандболист из Запорожья стал совладельцем компании, которая получила от Минобороны 30 млн долларов. Сам депутат заявил, что не знал, что его родственник причастен к турецкой компании.

Племянник "Слуги народа" Александр Касай на журналистские запросы не отвечает.

23 августа во время заседания Антикоррупционного комитета Верховной Рады народный депутат Железняк рассказал о фирме, у которой Минобороны покупало форму для ВСУ. Как выяснилось, она была создана незадолго до заключения контракта, ее владельцем был гражданин Украины Роман Плетнев.

Журналисты опубликовали документы, на которых видна разница в цене поставленных. Также они доказали, взвесив одежду, что она не могла быть зимней, потому что была слишком легкой.

Минобороны Украины в то же время заверило, что не имеет отношения к курткам, которые по дороге в Украину так существенно подорожали.