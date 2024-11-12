Родственники нардепа во время войны купили в Дубае квартир на миллион долларов, — "Схемы" (видео)

Журналисты нашли у дочери и племянника народного депутата Геннадия Касая четыре элитных апартамента в ОАЭ. Их стоимость составляет более 1 миллиона долларов.

Во время полномасштабной войны дочь и племянник народного депутата "Слуги народа" из оборонного комитета Геннадия Касая приобрели в Дубае недвижимость на более чем один миллион долларов, а именно на момент покупки около 37 миллионов гривен по курсу. Об этом пишут "Схемы".

Информацию о четырех квартирах в жилых комплексах премиум-класса журналисты нашли в утечке из государственных реестров Объединенных Арабских Эмиратов, полученной в рамках сотрудничества с Organized Crime and Corruption Reporting Project.

Как выяснилось, недвижимость Касаи приобрели в 2022-2023 годах, в тот период, когда семья нардепа попала в скандал с поставками из Турции курток для армии несоответствующего качества и по завышенным ценам. Геннадий Касай отрицает свою причастность к закупке, а дочь и племянника назвал взрослыми людьми, которые покупают то, что сами захотят. Происхождение средств он, как отмечают "Схемы", не объяснил.

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Согласно утечке данных из государственных реестров Дубая, в апреле 2022 года на тот момент 22-летняя Полина Касай купила двухкомнатную квартиру в жилом комплексе Dubai Gate 2 за 310 тысяч долларов (около 9 миллионов гривен). Для жителей этого ЖК действуют частный бассейн, сауна и круглосуточная охрана.

Тогда же и 25-летний племянник депутата Александр Касай за 202,5 тысячи долларов (6 миллионов гривен на момент покупки) также приобрел апартаменты в жилом комплексе Studio One. Этот 32-этажный небоскреб расположен в престижном районе Dubai Marina. Его жители имеют доступ к бассейну, фитнес-центру с тренажерами, паровой баней и сауной.

Следующую квартиру стоимостью почти в 330 тысяч долларов (более 12 миллионов гривен на момент покупки) в элитном комплексе Palm Views West на искусственном острове Palm Jumeirah Александр Касай приобрел в августе 2022 года.

В феврале 2023 года племянник нардепа приобрел у Studio One еще один объект недвижимости за почти 240 тысяч долларов (9,5 миллионов гривен на момент покупки).

Вся эта недвижимость стоила Александру Касаю 770000 долларов (более 27 миллионов гривен), а его двоюродной сестре Полине — в 31000 долларов (около 9 миллионов гривен).

Откуда деньги?

Официального объяснения происхождения средств на недвижимость в Эмиратах у родственников народного депутата от фракции "Слуга Народа" Геннадия Касая "Схемы" не нашли.

Сейчас дочери нардепа и владелицы дубайской недвижимости Полине Касай 25 лет, работает она копирайтером.

Журналисты нашли ее анкету на сайте по предоставлению фриланс-услуг. В 2019 году она зарабатывала как контент-менеджер от 150 до 900 гривен за проект.

С 2022 года Полина Касай работает старшим контент-менеджером в украинско-израильской миссии медицинских волонтеров FRIDA Ukraine.

Согласно информации из государственных реестров, у Полины Касай нет собственной недвижимости в Украине. Прописана она в доме родителей в Запорожье. Там же и зарегистрирована, как ФЛП, с основной деятельностью — "обработка данных".

От источников с доступом к данным реестра доходов физических лиц "Схемы" узнали, что за последние три с половиной года дочь нардепа официально заработала около 3 миллионов гривен. А это в 3,5 раза меньше, чем стоит квартира в Дубае.

Сам народный депутат Геннадий Касай и его жена, согласно декларации, вместе заработали около 1,5 миллиона гривен, больше половины из которых является зарплатой нардепа. И это в шесть раз меньше, чем стоит квартира Полины в Дубае.

"Схемы" спросили у Геннадия Касая о происхождении средств его семьи на недвижимость в ОАЭ. Общаться по телефону он не захотел, но на письменные вопросы ответил.

В частности, в сообщении народный депутат отметил, что его 25-летняя дочь и 27-летний племянник — взрослые и самостоятельные люди и не советуются с ним относительно своих финансовых решений.

"Мы (Геннадий Касай и его племянник Александр Касай — "Схемы") не отчитываемся друг перед другом о наших решениях и планах: я не делюсь, какие законопроекты рассматриваем и за что собираюсь голосовать, он не рассказывает о каких-то своих бизнес-проектах, приобретениях, инвестициях. Дочь живет отдельно и строит свою собственную жизнь с 2019 года, в частности зарабатывает собственным делом, самостоятельно принимает решения относительно своего имущества и своих финансов", — сообщил Геннадий Касай.

Происхождение 1 миллиона долларов на элитную недвижимость в Дубае он, однако, народный депутат не объяснил.

Племянник нардепа Александр Касай до августа 2023 года профессионально занимался гандболом, который не является "самым прибыльным спортом", входил в состав сборной Украины и играл в запорожском "Моторе". Это — команда спортклуба "Мотор Сичи", который производит авиадвигатели. До 2019 года одним из руководителей гандбольного клуба был Геннадий Касай, дядя Александра Касая и нардеп от "Слуги народа".

В январе 2021 года Александр Касай получил долю в бизнесе, став владельцем 7% акций в научно-производственной фирме "МС АВИА-ГРЕЙД". Его папа Павел Касай в то время был директором по маркетингу и торговле в "Мотор Сичи", близким к президенту корпорации Вячеславу Богуслаеву.

Судя по лицензиям, компания продает топливо, модернизирует и ремонтирует военную технику, в частности, на вертолетах Ми-8, Ми-24. В период, когда Александр Касай был акционером компании, предприятие получало 15 миллионов гривен чистой прибыли в год. Сколько зарабатывал племянник нардепа — точно неизвестно.

В июне 2021-го, Александр Касай вместе с сотрудником "МС АВИА-ГРЕЙД" Романом Плетневым и Владимиром Ненько основал в Турции компанию Vector Avia. Учредительные документы фирмы из турецкого реестра журналисты "Схем" получили с помощью Центра противодействия коррупции. Предприятие должно было заниматься продажей двигателей и деталей для летательных аппаратов и впоследствии перечень сфер деятельности существенно расширили. Уже через два месяца Ненько покинул компанию и акционеров осталось двое — Александр Касай (33%) и Роман Плетнев (67%).

Насколько прибыльным был этот бизнес для Касая — точно неизвестно, но один государственный заказ в 2022 году принес компании Vector Avia 27 миллионов долларов (примерно 1 миллиард гривен в то время).

Публично об этой сделке стало известно летом 2023 года, когда журналисты "Зеркала недели" написали о том, что Vector Avia поставили Минобороны куртки для военных низкого качества и по цене, втрое выше указанной в турецких таможенных декларациях.

Впоследствии "Украинская правда" сообщила, что совладельцем Vector Avia является украинский спортсмен Александр Касай, племянник народного депутата Геннадия Касая. На вопрос журналистов политик тогда ответил, что предполагает, что его родственник-гандболист стал соучредителем фирмы-поставщика одежды для Минобороны по совету друзей.

Официальное следствие на тот момент продолжалось уже полгода, с декабря 2022-го. Правоохранители установили, что двое чиновников Минобороны сговорились между собой и Vector Аѵіа, чтобы присвоить 27 миллионов долларов государственных средств, переведя их на счета турецкой компании. Чиновникам и соучредителю фирмы Роману Плетневу в марте 2023-го заочно сообщили о подозрении (и объявили в розыск, ведь за год до того он выехал из Украины в Турцию), но не Александру Касаю, второму совладельцу Vector Аѵіа (по информации журналистов "Схем", полученной от источников с доступом к данным о пересечении границы, он также покинул Украину еще в мае 2023 года).

Журналисты "Схем" обратились в СБУ, которое расследует это дело, с вопросом почему из двух акционеров компании, которые были совладельцами на момент заключения Vector Аѵіа контрактов с Минобороны и перевода средств на счета компании, подозрение объявили только одному. На этот вопрос в СБУ не ответили.

В августе 2024 года следователи СБУ остановили досудебное расследование, хотя не закрыли дело. В ответ на запрос "Схем" в СБУ заверили, что речь только о производстве, которое касается совладельцев турецкой фирмы, а приостановили его для того, чтобы не истекли сроки досудебного расследования, определенные законом. В ведомстве отметили, что это "позволит не учитывать в сроках давности период, необходимый для возвращения фигурантов в Украину".

Кроме правоохранителей, в вопросе поставки Vector Avia военной одежды Минобороны разбирался и антикоррупционный комитет Верховной Рады вместе с временной следственной комиссией. Парламентарии пришли к схожим с правоохранителями выводам — цену на одежду для армии накрутили втрое, а подрядчика в Минобороны выбрали без проведения тендера.

"Мы спрашивали в Минобороны: "А как же вы нашли эту компанию?". И они абсолютно прямо нам сказали, что они нашли ее сами, без конкурсов, просто спросив коммерческое предложение. Именно у них. И компании, по которой уже были вопросы и уголовные дела по качеству их продукции, дали предоплату аванс в размере 30 миллионов долларов", — сказала в комментарии для "Схем" Анастасия Радина, председатель антикоррупционного парламентского комитета и народный депутат фракции "Слуга народа".

Но роль своего коллеги по фракции — народного депутата Геннадия Касая — парламентарии не исследовали, сказала Радина, добавив, что парламентарии не имели для этого инструментов, и это — задача правоохранителей.

Отдельно она отметила, что парламентский комитет нацбезопасности и обороны, в который входит Геннадий Касай, не имел отношения к этой закупке военной одежды.

"Этот комитет не согласовывает закупки Министерства обороны. Эта практика была приостановлена на момент начала войны и на момент собственно закладки закупки не была восстановлена", — сказала Радина.

Сам Геннадий Касай на вопрос "Схем" о своем отношении к этой оборонной закупке ответил:

"Конечно, никакого лоббирования или давления в его (племянника — ред.) интересах с моей стороны не было — если бы такое даже имело место, за этот год антикоррупционные органы, антикоррупционные организации, СМИ имели бы хотя бы какое-то подтверждение таких действий".

После скандала с поставками одежды для армии, 6 февраля 2023 года, племянник Геннадия Касая, Александр Касай вышел из соучредителей турецкой Vector Avia. Через два дня он приобрел свою третью квартиру в Дубае за почти 240 тысяч долларов (9,5 миллионов гривен на момент покупки) в Studio One.

Полгода спустя, в августе, он лишился своей доли в 7% и в украинской компании "МС АВИА-ГРЕЙД". Сейчас, согласно данным аналитической онлайн-платформы YouControl, Александр Касай только имеет 10% в запорожском маркетинговом агентстве "Борщ", которое является убыточным.

Сейчас в его собственности одна квартира в Запорожье, приобретенная за 1 миллион гривен в 2022 году и три — в Дубае.

"Схемы" обратились к Александру Касаю с вопросом о том, откуда у него деньги на такую ценную недвижимость, но на время публикации ответов не получили.

Необлагаемые налогом доходы от аренды недвижимости в ОАЭ

Согласно утечке данных из государственных реестров Дубая, Александр и Полина Касаи сдают свои квартиры в аренду. Апартаменты Полины снимает гражданин Египта, и за это платит примерно 23 тысячи долларов в год.

Александр сдает в аренду все три своих объекта недвижимости, что приносит ему более 65 тысяч долларов в год. Самую дорогую квартиру он сдал в аренду гражданину России Ивану Волжнову за 24 тысячи долларов.

По закону, с этих доходов Александр и Полина Касай должны были бы уплатить в украинский бюджет 19,5% (налог на доход и военный сбор). Впрочем, как говорит президент ОО "Международная Ассоциация Советников" Эдуард Голодницкий, непрозрачность реестров ОАЭ часто позволяет украинцам-владельцам скрывать свое имущество там, и, как следствие, не платить налоги с него в Украине.

Об операциях с зарубежной недвижимостью, будь-то продажей или сдачей в аренду, украинские владельцы должны сообщать налоговую, подавая соответствующие декларации о вырученных средствах. Впрочем, ответственность за непредставление деклараций и неуплату налогов — минимальная. В случае Полины и Александра Касай — это может быть штраф в несколько десятков тысяч гривен, если окажется, что налоги они не платят.

О том платят ли Касаи налоги со своих доходов за рубежом и подавали ли соответствующие декларации в налоговую "Схемы" спросили у Полины и Александра Касаив. На момент публикации ответов журналисты не получили.

Напомним, в конце августа 2023 года тогдашний министр обороны Алексей Резников, которого обвинили в закупке летних курток вместо зимних по завышенной цене, предложил пари.