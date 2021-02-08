Кулеба считает, что санкции против Китая не разрушат "Мотор Сич"

Глава МИД назвал Китай очень важным партнером Украины

Украина рассмотрит все решения, позволяющие сохранить эффективность предприятия "Мотор Сич".

Об этом в интервью Радио Свобода заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Мотор Сич" должно оставаться эффективным, прибыльным и динамичным предприятием. Мы не можем позволить любых шагов, которые разрушат "Мотор Сич". Потому что это не просто завод, это, по сути, город в городе", – сказал министр.

Кулеба не захотел раскрывать содержание ноты от официального Пекина касаемо ситуации вокруг "Мотор Сичи".

"В ней была высказана позиция правительства Китая относительно последних событий вокруг "Мотор Сичи". Раскрывать содержание этой ноты я не буду, потому что это особенность дипломатической переписки, но могу сказать две вещи. Китай является для нас очень важным партнером и мы будем делать все для того, чтобы выстраивать эффективные и взаимовыгодные отношения", – заверил глава внешнеполитического ведомства.

Министр уточнил, что китайская компания и ее владельцы, которые претендуют на "Мотор Сич" – частники.

"Это не государственные компании, давайте разграничим межгосударственные отношения "Украина — Китай" и отношения с конкретным китайским бизнесом, который пытается инвестировать в "Мотор Сич". Когда мы это разграничим на два трека, картинка становится более четкой", – резюмировал Дмитирий Кулеба.

Напомним, в августе 2019 года появилась информация о том, что китайцы купили акции завода "Мотор Сич". Документы были поданы на согласование в АМКУ.

9 июля АМКУ открыл дела по приобретению акций компании "Мотор Сич" офшорной компанией Skyrizon Aircraft Holdings Limited и ГК Укроборонпром. Речь шла о возможной монополии на рынке авиационных двигателей, их технического обслуживания, а также рынке газотурбинных приборов.

29 января 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины на выполнение указа президента ввел санкции против китайского инвестора Ван Цзын и компаний, которые расположены в Китае.

Китай отреагировал на санкции Украины по "Мотор Сич".