Кулеба вважає, що санкції проти Китаю не зруйнують "Мотор Січ"

Глава МЗС назвав Китай дуже важливим партнером України.

Україна розгляне всі рішення, що дозволяють зберегти ефективність підприємства "Мотор Січ".

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

"Мотор Січ" має залишатися ефективним, прибутковим і динамічним підприємством. Ми не можемо дозволити будь-яких кроків, які зруйнують "Мотор Січ". Тому що це не просто завод, це, по суті, місто в місті", — сказав міністр.

Кулеба не захотів розкривати зміст ноти від офіційного Пекіна стосовно ситуації навколо "Мотор Січі".

"У ній була висловлена позиція уряду Китаю щодо останніх подій навколо "Мотор Січі". Розкривати зміст цієї ноти я не буду, тому що це особливість дипломатичного листування, але можу сказати дві речі. Китай є для нас дуже важливим партнером і ми будемо робити все для того, щоб вибудовувати ефективні та взаємовигідні відносини", — запевнив глава зовнішньополітичного відомства.

Міністр уточнив, що китайська компанія та її власники, які претендують на "Мотор Січ" — приватники.

"Це не державні компанії, давайте розмежуємо міждержавні відносини "Україна — Китай" і відносини з конкретним китайським бізнесом, який намагається інвестувати в "Мотор Січ". Коли ми це розмежуємо на два треки, картинка стає більш чіткою", — резюмував Дмитирий Кулеба.

Нагадаємо, у серпні 2019 року з'явилася інформація про те, що китайці купили акції заводу "Мотор Січ". Документи були подані на погодження до АМКУ.

9 липня АМКУ відкрив справи з придбання акцій компанії "Мотор Січ" офшорною компанією Skyrizon Aircraft Holdings Limited і ДК Укроборонпром. Йшлося про можливу монополію на ринку авіаційних двигунів, їх технічного обслуговування, а також ринку газотурбінних приладів.

29 січня 2021 року Рада національної безпеки та оборони України на виконання указу президента ввела санкції проти китайського інвестора Ван Цзин і компаній, які розташовані в Китаї.

Китай відреагував на санкції України проти "Мотор Січ".