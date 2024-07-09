Вагон-ресторан, прогулянкове судно та годинники: стало відомо, яке майно Медведчука націоналізують

Досудові розслідування у низці кримінальних проваджень щодо Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко ще тривають. Також у деяких справах вже підтримується публічне обвинувачення щодо згаданих осіб.

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Міністерство юстиції України подало позов про націоналізацію активів звинуваченого у держзраді екслідера забороненої партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко. Про це повідомили в Офісі генпрокурора України.

Так, за матеріалами Офісу генпрокурора Мінюст звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом про застосування санкцій до одного з керівників забороненої партії "Опозиційна платформа за життя" та його дружини – телеведучої.

В дохід держави мають намір стягнути наступне майно родини Медведчука-Марченко:

понад 20 об’єктів нерухомого майна;

корпоративні права 22 юридичних осіб – обленерго, телеканали;

майнові права восьми торгівельних марок;

залізничний вагон-ресторан з меблями;

24 автомобілі;

2 повітряних судна (літак "Gulfstream G650", гвинтокрил "Bell-427");

прогулянкове судно типу "Azimut benetti spa";

грошові кошти в еквіваленті близько 1,9 млн грн;

понад 1000 одиниць історико-культурних та матеріальних цінностей ▫️годинники, ювелірні вироби, картини, гарнітури, предмети інтер’єру.

"Ці особи є наближеними до керівництва держави-агресора, перебувають в особистих дружніх зв’язках з президентом РФ. Протягом багатьох років вони надавали ворогу допомогу в проведенні підривної діяльності проти України", — зазначили в Офісі генпрокурора.

Зазначається, що досудові розслідування у низці кримінальних проваджень щодо Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко за фактами державної зради, порушення законів та звичаїв війни, сприяння діяльності терористичної організації (ст. 111, ст. 438, ст. 258-3 КК України) ще тривають. Також у деяких справах вже підтримується публічне обвинувачення щодо згаданих осіб.

Нагадаємо, що 18 березня повідомлялося, що вперше в історії України та практиці Агенство з розшуку та менеджменту активів оголосило про продаж яхти екснардепа Віктора Медведчука Royal Romance. Кошти від продажу яхти запланували пустити на обороноздатність України.

Раніше у ЗМІ повідомляли, що частину активів екснардепа Віктора Медведчука не арештували, а вкрали. Низка його компаній, які б мали перебувати під арештом, встигли змінити власників