Частину арештованих активів Медведчука розікрали, — розслідування (відео)

Розслідування з'ясувало, що заарештовані компанії Медведчука вже змінили кілька власників, а документи оформлювали в одного і того ж нотаріуса. Ухвалу суду про арешт майна, за інформацією журналістів, не зробили ні прокурори, ні слідчі ДБР.

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Частину активів екснардепа Віктора Медведчука не арештували, а вкрали. Низка його компаній, які б мали перебувати під арештом,вже встигли змінити власників. Про це повідомили журналісти Bihus.Info.

За інформацією журналістів, пов’язана з Медведчуком кіпрська структура Pilawer Limited стала співвласницею трьох київських компаній – "Академ-Клуб", "Осокорки-7" і "Орєст". Ці фірми мають довгострокові договори оренди на великі земельні ділянки на Осокорках в Києві, і тоді низка ЗМІ одразу заявили, що оточення Медведчука почало "заходити" на будівельний ринок міста.

Компанію Pilawer контролює соратник Медведчука Тарас Козак, вона здійснювала діяльність в інтересах Медведчука.

Саме через це влітку 2022-го львівські суди і ухвалили рішення про арешт цих компаній. Попри арешт, вже з жовтня 2022-го структура власності цих компаній змінилася. Власником Pilawer став Олександр Білявський з Херсонщини, який на думку журналістів, діяв під прикриттям для реального бенефіціара.

Білявський пробув власником недовго і вже з грудня 2022-го структура знову почала змінюватися. "Академ-Клубом" повністю заволодів Петрос Тограмаджян з Болгарії,, а в "Осокорки-7" замість Білявського "зайшов" Вадим Іванов з Риги. "Орєст" на себе записав бізнесмен Валерій Міщенко.

"Всі реєстраційні дії по всім трьом компаніям виконувалися однією і тією ж нотаріусом з Києва, відтак уявити собі ситуацію, коли Іванов з Риги, Тограмаджян з Бургаса та Міщенко з Києва в один і той самий період випадково скористалися послугами одного нотаріуса задля переоформлення споріднених фірм – неможливо. Це наштовхнуло журналістів на думку про те, що Міщенко і може бути причетний до всіх маніпуляцій з переписуванням компаній", — повідомляє видання.

Згідно із КПК України ухвалу суду про арешт майна мають виконувати слідчі чи прокурори негайно, але щодо вищеназваних фірм Медведчука цього не зробили ні прокурори, ні слідчі ДБР, які і займалися справами.

На запити журналістів у ДБР відповіли відмовою у наданні інформації, у Офісі Генерального прокурора подовжили термін відповіді до 20 днів, але натякнули, що ця інформація може не бути публічною.

Здавалося б, ну куди зараз говорити про активи Медведчука? Все ж арештували, є купа інших тем. От тільки частки в компаніях, які розпоряджаються жирними земельними ділянками просто на березі Дніпра після "арешту" перейшли не державі. А до інших власників. А скільки радості було після новин про арешти", — пишуть журналісти Bihus.Info.

Нагадаємо, що ДБР передало ЗСУ заарештовані в рідні Медведчука авто на суму понад $1 млн. Раніше транспортні засоби належали одному з підприємств родичів Медведчука та Козака, причетних до фінансування збройної агресії РФ проти України.

Раніше повідомлялося, що наприкінці березня суд заарештував "приховані" активи Оксани Марченко, дружини колишнього українського нардепа Віктора Медведчука, більш ніж на 440 млн гривень.