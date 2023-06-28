Майно на 300 млн: суд заарештував базу відпочинку дружини Медведчука під Києвом (фото)

За інформацією прокуратури, йдеться про земельні ділянки з майновим комплексом у Бориспільському районі Київської області

Related video

Після клопотання Бориспільської окружної прокуратури суд заарештував земельні ділянки, що належать дружині лідера забороненої в Україні проросійської партії ОПЗЖ Віктора Медведчука, Оксані Марченко. Про це повідомляє пресслкужба Офісу генерального прокурора.

Повідомляється, що вартість майна, яке опинилося під арештом, оцінюється в понад 303 мільйони гривень. Відомо, що Оксана Марченко тепер не зможе користуватися:

земельними ділянками лісогосподарського призначення, площа яких становить 9,5 га;

цілісним майновим комплексом, до якого входить база полювання та спортивно-любительського лову площею 3 021 кв. м.

Вартість нерухомості становить понад 303 мільйони гривень. Кінцевими бенефіціарними власниками нерухомості є дружина колишнього нардепа ОПЗЖ, а також ексміністр доходів і зборів часів президента-втікача. Триватиме процедура прийняття арештованого майна Марченка в управління АРМА.

"Йдеться про земельні ділянки з майновим комплексом, що перебувають у власності та користуванні товариств, фактичними кінцевими бенефіціарними власниками яких є дружина колишнього народного депутата — лідера забороненої в Україні партії ОПЗЖ, а також ексміністр доходів і зборів часів президента-втікача (Олександр Клименко). Колишній міністр переоформив компанію-власника майна на третіх осіб", — ідеться в повідомленні.

Важливо

Медведчук із дружиною одержують прибуток від нафтового бізнесу в РФ, — розслідування (фото, відео)

За інформацією Офісу генпрокурора, тепер розпочато процедуру передання арештованого майна Оксани Марченко в управління АРМА. Досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем (ч. 1 ст. 364 КК України) здійснюється слідчими Бориспільського районного управління ГУНП в Київській області.

Нагадаємо, на початку червня 2023 року стало відомо, що в Оксани Марченко в Україні відібрали чергові активи на 740 млн гривень. Як повідомили в СБУ, її позбавили можливості управляти активами одразу в семи підприємствах, які належать до припортової інфраструктури на території Одеської області. А саме:

"Ексімнафтопродукт".

"Синтез Ойл".

"Синтез Транзит".

"Укрлоудсистем".

"Одеснафтопродукт".

"Чорноморський паливний термінал".

"Альбіон Коммодітіз".

Наприкінці березня в Україні заарештували "приховані" активи дружини Медведчука на 440 млн гривень. Оксана Марченко, як стверджують у СБУ, володіла акціями стратегічного заводу "Дніпроспецсталь". Підприємство контролювалося через офшорні компанії.

А у квітні СБУ домоглася арешту корпоративних прав Оксани Марченко в АТ "Запорізький завод феросплавів". Повідомлялося, що загальна сума заблокованих активів перевищила 1 млрд грн.