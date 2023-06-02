Бідніє на очах: СБУ заарештувала нові активи Оксани Марченко

Арешт був накладений на активи одразу у семи підприємствах, які були оцінені у 740 млн гривень. Слідство вважає, що дружина екснардепа Віктора Медведчука керувала ними через офшорні структури.

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У п'ятницю, 2 червня, суд заарештував чергові активи дружини підозрюваного у державній зраді проросійського політика Віктора Медведчука Оксани Марченко. Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

Так, за матеріалами СБУ, Оксану Марченко позбавили можливості керувати активами одразу у семи підприємствах, які належать до припортової інфраструктури на території Одеської області. А саме:

"Ексімнафтопродукт".

"Синтез Ойл".

"Синтез Транзит".

"Укрлоудсистем".

"Одеснафтопродукт".

"Чорноморський паливний термінал".

"Альбіон Коммодітіз".

Загальна вартість заблокованих активів становить близько 740 млн гривень.

"Ці компанії мають стратегічно важливе значення у транспортуванні пального та інших критичних вантажів через акваторію Чорного моря", — йдеться у повідомленні СБУ.

Зазначається, що дружина Віктора Медведчука володіла частками цих компаній за допомогою кількох офшорних структур. Після судового рішення ці активи неможливо буде перереєструвати на підставних осіб. У майбутньому заарештовані активи будуть передані на баланс держави.

Нагадаємо, з 11 квітня Оксана Марченко перебуває у розшуку. Міністерство внутрішніх справ інкримінує їй статті, за якими дружина кума Володимира Путіна може опинитися у в'язниці на строк від 6 до 8 років.

Наприкінці березня в Україні заарештували "приховані" активи дружини Медведчука на 440 млн гривень. Оксана Марченко, як стверджують у СБУ, володіла акціями стратегічного заводу "Дніпроспецсталь". Підприємство контролювалося через офшорні компанії.

А у квітні СБУ досягла арешту корпоративних прав Оксани Марченко в АТ "Запорізький завод феросплавів ". Повідомлялося, що загальна сума заблокованих активів перевищила 1 млрд грн.

Також Фокус повідомляв, що 12 травня президент Володимир Зеленський підписав пакет санкцій щодо низки компаній, пов'язаних з українськими економічними суб'єктами. За словами глави держави, обмеження також торкнулися компаній, пов'язаних із Віктором Медведчуком.