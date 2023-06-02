Беднеет на глазах: СБУ арестовала новые активы Оксаны Марченко

Арест был наложен на активы сразу в семи предприятиях, которые были оценены в 740 млн гривен. Следствие считает, что жена экс-нардепа Виктора Медведчука управляла ими через оффшорные структуры.

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В пятницу, 2 июня, суд арестовал очередные активы супруги подозреваемого в государственной измене пророссийского политика Виктора Медведчука Оксаны Марченко. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Так, по материалам СБУ, Оксану Марченко лишили возможности управлять активами сразу в семи предприятиях, которые относятся к припортовой инфраструктуре на территории Одесской области. А именно:

"Эксимнефтепродукт".

"Синтез Ойл".

"Синтез Транзит".

"Укрлоудсистем".

"Одеснефтепродукт".

"Черноморский топливный терминал".

"Альбион Коммодитиз".

Общая стоимость заблокированных активов составляет около 740 млн гривен.

"Эти компании имеют стратегически важное значение в транспортировке горючего и других критических грузов через акваторию Черного моря", — сказано в сообщении СБУ.

Отмечается, что супруга Виктора Медведчука владела долями в этих компаниях с помощью нескольких оффшорных структур. После судебного решения эти активы будет невозможно перерегистрировать на подставные лица. В будущем арестованные активы будут отданы на баланс государству.

Напомним, с 11 апреля, Оксана Марченко находится в розыске. Министерство внутренних дел инкриминирует ей статьи, по которым жена кума Владимира Путина может оказаться в тюрьме на срок от 6 до 8 лет.

В конце марта в Украине арестовали "скрытые" активы жены Медведчука на 440 млн гривен. Оксана Марченко, как утверждают в СБУ, владела акциями стратегического завода "Днепроспецсталь". Предприятие контролировалось через оффшорные компании.

А в апреле СБУ добилась ареста корпоративных прав Оксаны Марченко в АО "Запорожский завод ферросплавов". Сообщалось, что общая сумма заблокированных активов превысила 1 млрд грн.

Также Фокус сообщал, что 12 мая президент Владимир Зеленский подписал пакет санкций в отношении ряда компаний, связанных с украинскими экономическими субъектами. По словам главы государства, ограничения также коснулись компаний, связанных с Виктором Медведчуком.