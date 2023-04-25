СБУ арестовала еще одни активы жены Медведчука на сумму более 1 млрд гривен

По мнению следствия, Оксана Марченко владеет 13,7% акций АО "Запорожский завод ферросплавов", используя 4 оффшорных компании. Арест поможет обезопасить активы от перерегистрации и продажи.

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Во вторник, 25 апреля, Служба безопасности Украины арестовала активы супруги подозреваемого в госизмене пророссийского политика Виктора Медведчука Оксаны Марченко. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По материалам сотрудников СБУ, арестованы корпоративные права Оксаны Марченко в АО "Запорожский завод ферросплавов", общая сумма заблокированных активов которого превышает 1 млрд грн.

В пресс-службе отмечают, что Запорожский завод ферросплавов является монопольным производителем металлического мангана в Украине и входит в список крупнейших металлургических компаний в Европе. По решению суда заблокированы 13,7% акций предприятия, которыми владеет Марченко, используя 4 оффшорных компании.

В СБУ отмечают, что арест активов поможет обезопасить их от перерегистрации на подставных лиц и от продажи, чтобы в дальнейшем активы перешли в пользу Украины.

Также в ведомстве сообщили, что ранее сотрудники службы арестовали имущество супруги Виктора Медведчука на общую сумму более 6 млрд грн.

В феврале 2023 года следователи СБУ сообщили Марченко о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

Ведомство уведомляет, что в настоящее время следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности продолжаются.

Напомним, 11 апреля, Министерство внутренних дел Украины объявило жену пророссийского политика и кума Владимира Путина Оксану Марченко в розыск. Инкриминируемые статьи предусматривают, что в тюрьме Марченко может провести от шести до восьми лет.

В конце марта в Украине арестовали "скрытые" активы жены Медведчука на 440 млн гривен. Оксана Марченко, как утверждают в СБУ, владела акциями стратегического завода "Днепроспецсталь". Предприятие контролировалось через оффшорные компании.