СБУ заарештувала ще одні активи дружини Медведчука на суму понад 1 млрд гривень

На думку слідства, Оксана Марченко володіє 13,7% акцій АТ "Запорізький завод феросплавів", використовуючи 4 офшорні компанії. Арешт допоможе вберегти активи від перереєстрації та продажу.

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У вівторок, 25 квітня, Служба безпеки України заарештувала активи дружини підозрюваного у держзраді проросійського політика Віктора Медведчука Оксани Марченко. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За матеріалами співробітників СБУ, заарештовано корпоративні права Оксани Марченко у АТ "Запорізький завод феросплавів", загальна сума заблокованих активів якого перевищує 1 млрд грн.

У пресслужбі зазначають, що Запорізький завод феросплавів є монопольним виробником металевого мангану в Україні та входить до списку найбільших металургійних компаній у Європі. За рішенням суду заблоковано 13,7% акцій підприємства, якими володіє Марченко, використовуючи 4 офшорні компанії.

В СБУ зазначають, що арешт активів допоможе вберегти їх від перереєстрації на підставних осіб та від продажу, щоб активи надалі перейшли на користь України.

Також у відомстві повідомили, що раніше співробітники служби заарештували майно дружини Віктора Медведчука на загальну суму понад 6 млрд грн.

У лютому 2023 року слідчі СБУ повідомили Марченко про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу чи захоплення державної влади, зміни меж території чи державного кордону України).

Відомство повідомляє, що наразі слідчі дії щодо встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності продовжуються.

Нагадаємо, 11 квітня, Міністерство внутрішніх справ України оголосило дружину проросійського політика та кума Володимира Путіна Оксану Марченко у розшук. Статті, що інкримінуються, передбачають, що у в'язниці Марченко може провести від шести до восьми років.

Наприкінці березня в Україні заарештували "приховані" активи дружини Медведчука на 440 млн гривень. Оксана Марченко, як стверджують у СБУ, володіла акціями стратегічного заводу "Дніпроспецсталь". Підприємство контролювалося також через офшорні компанії.