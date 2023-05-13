Контролювали інфраструктуру України: Зеленський запровадив санкції проти компаній РФ

За словами президента, обмеження торкнулися компаній, пов'язаних із Віктором Медведчуком та інших проросійських фізичних та юридичних осіб, які володіють українськими активами.

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У п'ятницю, 12 травня, президент України Володимир Зеленський ухвалив пакет санкцій щодо низки компаній, пов'язаних з українськими економічними суб'єктами. Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Під їх контролем іноді знаходилися навіть об'єкти критичної інфраструктури та ключові стратегічні підприємства. Сьогодні долаємо ці ризики", — написав український лідер.

Як зазначає Володимир Зеленський, обмеження також торкнулися компаній, пов'язаних з Віктором Медведчуком та іншими особами, засновниками, керівниками та бенефіціарами проросійських компаній, які володіють суттєвою часткою активів в Україні та перебувають під санкціями.

У списках, опублікованих на офіційному порталі Офісу президента України, згадується дочка колишнього міністра оборони України Павла Лебедєва, голова науково-виробничого об'єднання ім. Фрунзе Володимира Лук'яненка та його син, екснардеп Андрій Деркач, а також енергокомпанія VS Energy.

Компанія VS Energy International NV потрапила під санкції

Що відомо про енергокомпанію VS Energy

Енергетична компанія VS Energy займає 10% енергетичного ринку України. Її пов'язують із російськими олігархами, серед яких депутат Держдуми РФ Олександр Бабаков, член профільного комітету Держдуми з міжнародних питань Євген Гіннер та "злодій у законі" Михайло Воєводін.

Торік у листопаді співробітники СБУ прийшли з обшуками до VS Energy. На той момент ймовірні бенефіціари компанії перебували вже під санкціями.

Нагадаємо, що 12 травня Володимир Зеленський також запровадив санкції щодо посадових осіб металургійного комбінату "Запоріжсталь". Обмежувальні заходи торкнулися 13 фізичних та 28 юридичних осіб. За словами Зеленського, саме через них РФ зберігала контроль над підприємством та шкодила українській економіці.

Раніше, 22 квітня, Володимир Зеленський також затвердив економічні санкції проти двох російських банків, а також 40 фізичних та 382 юридичних осіб.