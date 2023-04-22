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Зеленський ввів у дію нові санкції: хто потрапив під обмеження

санкції рнбо
Фото: Офіс президента | Президент України ввів у дію низку обмежень проти юридичних та фізичних осіб

Президент України ввів обмеження проти сотень юридичних та фізичних осіб, серед них банк, псевдоміністерство "ДНР" та низка інших.

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Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про введення економічних санкцій проти двох російських банків, а також фізичних осіб. Відповідне рішення опубліковано 22 квітня на сайті лідера держави.

Зеленський ввів у дію Указ №235/2023 та 236/2023 від 22 квітня 2022 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів".

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 22 квітня 2023 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", — зазначається на сайті президента.

Контролювати виконання рішення буде секретар РНБО Олексій Данілов. При цьому указ набирає чинності з дня його опублікування. Обмеження накладаються на 10 років.

Усього під указ №235/2023 підпадає 40 фізичних та 382 юридичних осіб. Серед фізичних осіб є громадяни Росії, Швейцарії, Ірану та Малі. Серед юридичних осіб є російські компанії:

  • ПАТ "Росбанк";
  • так зване "Міністерство у справах громадянської оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих ДНР";
  • Центральна виборча комісія РФ;
  • ТОВ "Авіакомпанія Далекосхідна КСМ".

Також у списку є юрособи з Німеччини, Вірменії, Тайвані та інших країн. Під Указ 236/2023 підпадає 322 російських юридичних осіб, включно з "Ростовським-на-Дону науково-дослідним інститутом радіозвʼязку", "Науково-виробничою корпорацією "Космічні системи моніторингу, інформаційно-керуючі та електромеханічні комплекси".

Нагадаємо, 20 квітня ЗМІ писали, що США та союзники розглядають можливість повністю заборонити експорт у РФ. Виключенням можуть бути харчові продукти та ліки.

21 квітня в МЗС Туреччини заявили, що вони врятували світ через те, що не ввели санкції проти РФ.