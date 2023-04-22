Зеленский ввел в действие новые санкции: кто попал под ограничение

Президент Украины ввел ограничения против сотен юридических и физических лиц, в том числе банк, псевдоминистерство "ДНР" и ряд других.

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Президент Украины Владимир Зеленский ввел решение СНБО о введении экономических санкций против двух российских банков, а также физических лиц. Соответствующее решение было опубликовано 22 апреля на сайте лидера государства.

Зеленский ввел действие Указ №235/2023 и 236/2023 от 22 апреля 2022 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мероприятий".

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 22 апреля 2023 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", — отмечается на сайте президента.

Контролировать исполнение решения будет секретарь СНБО Алексей Данилов. При этом указ вступает в силу со дня публикации. Ограничения налагаются на 10 лет.

Всего под указ №235/2023 подпадает 40 физических и 382 юридических. Среди физических лиц есть граждане России, Швейцарии, Ирана и Мали. Среди юридических лиц есть российские компании:

ПАО "Росбанк";

так называемое "Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР";

Центральная избирательная комиссия РФ;

ООО "Авиакомпания Дальневосточная КСМ".

Также в списке есть юрлица из Германии, Армении, Тайваня и других стран. Под Указ 236/2023 подпадает 322 российских юридических лица, включая "Ростов-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи", "Научно-производственную корпорацию "Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы".

Напомним, 20 апреля СМИ писали, что США и союзники рассматривают возможность полностью запретить экспорт в РФ. Исключение могут быть пищевые продукты и лекарства.

21 апреля в МИД Турции заявили, что они спасли мир из-за того, что не ввели санкции против РФ.