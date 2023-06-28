Имущество на 300 млн: суд арестовал базу отдыха жены Медведчука под Киевом (фото)

По информации прокуратуры, речь идет о земельных участках с имущественным комплексом в в Бориспольском районе Киевской области

Related video

После ходатайства Бориспольской окружной прокуратуры суд арестовал земельные участки, принадлежащие жене лидера запрещенной в Украине пророссийской партии ОПЗЖ Виктора Медведчука, Оксане Марченко. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Сообщается, что стоимость имущества, которое оказалось под арестом, оценивается в более чем 303 миллиона гривен. Известно, что Оксана Марченко теперь не сможет пользоваться:

земельными участками лесохозяйственного назначения, площадь которых составляет 9,5 га;

целостным имущественным комплексом, в который входит база охоты и спортивно-любительской ловли площадью 3 021 кв.

Стоимость недвижимости составляет более 303 миллионов гривен. Конечными бенефициарными владельцами недвижимости являются жена бывшего нардепа ОПЗЖ, а также экс-министр доходов и сборов времен беглого президента. Продолажется процедура принятия арестованного имущества Марченко в управление АРМА.

"Речь идет о земельных участках с имущественным комплексом, которые находятся в собственности и пользовании обществ, фактическими конечными бенефициарными владельцами которых является жена бывшего народного депутата – лидера запрещенной в Украине партии ОПЗЖ, а также экс-министр доходов и сборов времен беглого президента (Александр Клименко). Бывший министр переоформил компанию-собственника имущества на третьих лиц", – сказано в сообщении.

Важно

Медведчук с женой получают прибыль от нефтяного бизнеса в РФ, — расследование (фото, видео)

По информации Офиса генпрокурора, теперь начата процедура передачи арестованного имущества Оксаны Марченко в управление АРМА. Досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением (ч. 1 ст. 364 УК Украины) осуществляется следователями Бориспольского районного управления ГУНП в Киевской области.

Напомним, в начале июня 2023 года стало известно, что у Оксаны Марченко в Украине отобрали очередные активы на 740 млн гривен. Как сообщили в СБУ, ее лишили возможности управлять активами сразу в семи предприятиях, которые относятся к припортовой инфраструктуре на территории Одесской области. А именно:

"Эксимнефтепродукт".

"Синтез Ойл".

"Синтез Транзит".

"Укрлоудсистем".

"Одеснефтепродукт".

"Черноморский топливный терминал".

"Альбион Коммодитиз".

В конце марта в Украине арестовали "скрытые" активы жены Медведчука на 440 млн гривен. Оксана Марченко, как утверждают в СБУ, владела акциями стратегического завода "Днепроспецсталь". Предприятие контролировалось через оффшорные компании.

А в апреле СБУ добилась ареста корпоративных прав Оксаны Марченко в АО "Запорожский завод ферросплавов". Сообщалось, что общая сумма заблокированных активов превысила 1 млрд грн.