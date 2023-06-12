ДБР передало ЗСУ заарештовані в рідні Медведчука авто на суму понад $1 млн (фото)

У ДБР зазначають, що раніше транспортні засоби належали одному з підприємств родичів Медведчука та Козака, причетних до фінансування збройної агресії РФ проти України.

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Співробітники Державного бюро розслідувань передали на потреби одній із бригад українських захисників 17 автомобілів, які вилучили в родичів колишніх нардепів від забороненої в Україні партії ОПЗЖ Віктора Медведчука й Тараса Козака. Про це в понеділок, 12 червня, повідомляє офіційна пресслужба Державного бюро розслідувань.

Зокрема, бійцям ЗСУ передали автокран, 12 вантажівок, фургон, мікроавтобус і два позашляховики. Загальна вартість транспортних засобів склала близько 1,1 млн доларів.

У відомстві зазначають, що раніше ці транспортні засоби належали до одного з підприємств родичів Віктора Медведчука й Тараса Козака, причетних до фінансування збройної агресії РФ проти України. Також Медведчук і Козак є суб'єктами відкритого кримінального провадження з незаконного видобутку піску на двох кар'єрах у Львівській області.

Пресслужба відомства передає, що за клопотанням ДБР у квітні 2022 року на зазначені автомобілі було накладено арешт у межах розслідування кримінального провадження за підозрою в зловживанні владою та порушенні правил охорони чи використання надр (ст. 364, ст. 240 КК України).

Співробітники відомства досягли того, щоб вилучене майно стало корисним для допомоги українським військовим у боротьбі зі збройною агресією Росії.

Нагадаємо, наприкінці березня суд заарештував "приховані" активи Оксани Марченко, дружини колишнього українського нардепа Віктора Медведчука, більш ніж на 440 млн гривень.

Наприкінці травня стало відомо, що Головне управління розвідки Міністерства оборони України використовує у своїх цілях гелікоптер Bell 427, який раніше належав колишньому українському депутату Віктору Медведчуку.