ГБР передало ВСУ арестованные у родни Медведчука авто на сумму более $1 млн (фото)

В ГБР отмечают, что ранее транспортные средства принадлежали одному из предприятий родственников Медведчука и Козака, причастных к финансированию вооруженной агрессии РФ против Украины.

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Сотрудники Государственного бюро расследований передали на нужды одной из бригад украинских защитников 17 автомобилей, которые изъяли у родственников бывших нардепов от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака. Об этом в понедельник, 12 июня сообщает официальная пресс-служба Государственного бюро расследований.

В частности, бойцам ВСУ передали автокран, 12 грузовиков, фургон, микроавтобус и два внедорожника. Общая стоимость транспортных средств составила около 1,1 млн долларов.

В ведомстве отмечают, что ранее эти транспортные средства принадлежали одному из предприятий родственников Виктора Медведчука и Тараса Козака, причастных к финансированию вооруженной агрессии РФ против Украины. Также, Медведчук и Козак являются субъектами открытого уголовного производства по незаконной добыче песка на двух карьерах во Львовской области.

Пресс-служба ведомства передает, что по ходатайству ГБР в апреле 2022 года на указанные автомобили был наложен арест в рамках расследования уголовного производства по подозрению в злоупотреблении властью и нарушении правил охраны или использования недр (ст. 364, ст. 240 УК Украины).

Сотрудники ведомства добились того, чтобы изъятое имущество послужило на помощь украинским военным в борьбе с вооруженной агрессией России.

Напомним, в конце марта суд арестовал "скрытые" активы Оксаны Марченко, жены бывшего украинского нардепа Виктора Медведчука, более чем на 440 млн гривен.

В конце мая стало известно, что Главное управление разведи Министерства обороны Украины использует в своих целях вертолет Bell 427, который ранее принадлежал бывшему украинскому депутату Виктору Медведчуку.