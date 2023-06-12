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Украина Российско-украинская война

ГБР передало ВСУ арестованные у родни Медведчука авто на сумму более $1 млн (фото)

арестованные авто, авто медведчука, изъятые автомобили, авто на помощь всу
Фото: державне бюро розслідувань

В ГБР отмечают, что ранее транспортные средства принадлежали одному из предприятий родственников Медведчука и Козака, причастных к финансированию вооруженной агрессии РФ против Украины.

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Сотрудники Государственного бюро расследований передали на нужды одной из бригад украинских защитников 17 автомобилей, которые изъяли у родственников бывших нардепов от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака. Об этом в понедельник, 12 июня сообщает официальная пресс-служба Государственного бюро расследований.

В частности, бойцам ВСУ передали автокран, 12 грузовиков, фургон, микроавтобус и два внедорожника. Общая стоимость транспортных средств составила около 1,1 млн долларов.

арестованные авто, авто медведчука, изъятые автомобили, авто на помощь всу Fullscreen
арестованные авто, авто медведчука, изъятые автомобили, авто на помощь всу Fullscreen
арестованные авто, авто медведчука, изъятые автомобили, авто на помощь всу Fullscreen
арестованные авто, авто медведчука, изъятые автомобили, авто на помощь всу Fullscreen
арестованные авто, авто медведчука, изъятые автомобили, авто на помощь всу
арестованные авто, авто медведчука, изъятые автомобили, авто на помощь всу
арестованные авто, авто медведчука, изъятые автомобили, авто на помощь всу
арестованные авто, авто медведчука, изъятые автомобили, авто на помощь всу

В ведомстве отмечают, что ранее эти транспортные средства принадлежали одному из предприятий родственников Виктора Медведчука и Тараса Козака, причастных к финансированию вооруженной агрессии РФ против Украины. Также, Медведчук и Козак являются субъектами открытого уголовного производства по незаконной добыче песка на двух карьерах во Львовской области.

Пресс-служба ведомства передает, что по ходатайству ГБР в апреле 2022 года на указанные автомобили был наложен арест в рамках расследования уголовного производства по подозрению в злоупотреблении властью и нарушении правил охраны или использования недр (ст. 364, ст. 240 УК Украины).

Сотрудники ведомства добились того, чтобы изъятое имущество послужило на помощь украинским военным в борьбе с вооруженной агрессией России.

Напомним, в конце марта суд арестовал "скрытые" активы Оксаны Марченко, жены бывшего украинского нардепа Виктора Медведчука, более чем на 440 млн гривен.

В конце мая стало известно, что Главное управление разведи Министерства обороны Украины использует в своих целях вертолет Bell 427, который ранее принадлежал бывшему украинскому депутату Виктору Медведчуку.