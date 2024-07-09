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Украина

Вагон-ресторан, прогулочное судно и часы: стало известно, какое имущество Медведчука национализируют

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Фото: Instagram oksana.marchenko.official | Виктор Медведчук с женой Оксаной Марченко

Досудебные расследования в ряде уголовных производств в отношении Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко еще продолжаются. Также в некоторых делах уже поддерживается публичное обвинение в отношении упомянутых лиц.

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Министерство юстиции Украины подало иск о национализации активов обвиняемого в госизмене экс-лидера запрещенной партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора Украины.

Так, по материалам Офиса генпрокурора Минюст обратился в Высший антикоррупционный суд с иском о применении санкций к одному из руководителей запрещенной партии "Оппозиционная платформа за жизнь" и его жене — телеведущей.

В доход государства намерены взыскать следующее имущество семьи Медведчука-Марченко:

  • более 20 объектов недвижимого имущества;
  • корпоративные права 22 юридических лиц — облэнерго, телеканалы;
  • имущественные права восьми торговых марок;
  • железнодорожный вагон-ресторан с мебелью;
  • 24 автомобиля;
  • 2 воздушных судна (самолет "Gulfstream G650", вертолет "Bell-427");
  • прогулочное судно типа "Azimut benetti spa";
  • денежные средства в эквиваленте около 1,9 млн грн;
  • более 1000 единиц историко-культурных и материальных ценностей ▫️годинники, ювелирные изделия, картины, гарнитуры, предметы интерьера.

"Эти лица являются приближенными к руководству государства-агрессора, находятся в личных дружеских связях с президентом РФ. В течение многих лет они оказывали врагу помощь в проведении подрывной деятельности против Украины", — отметили в Офисе генпрокурора.

Отмечается, что досудебные расследования в ряде уголовных производств в отношении Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко по фактам государственной измены, нарушения законов и обычаев войны, содействие деятельности террористической организации (ст. 111, ст. 438, ст. 258-3 УК Украины) еще продолжаются. Также по некоторым делам уже поддерживается публичное обвинение в отношении упомянутых лиц.

Напомним, что 18 марта сообщалось, что впервые в истории Украины и практике Агентство по розыску и менеджменту активов объявило о продаже яхты экс-нардепа Виктора Медведчука Royal Romance. Средства от продажи яхты запланировали пустить на обороноспособность Украины.

Ранее в СМИ сообщали, что часть активов экс-нардепа Виктора Медведчука не арестовали, а украли. Ряд его компаний, которые должны были бы находиться под арестом, успели сменить владельцев