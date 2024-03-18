Арестованную за границей суперяхту Медведчука выставили на торги: средства пойдут на ВСУ

Выставленная на аукцион конфискованная яхта входит в пятерку крупнейших яхт мира. В распоряжение АРМА ее передал суд Львова в апреле 2022 года.

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Впервые в истории Украины и практике Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило о начале реализации арестованного актива за рубежом. В ближайшее время собираются продать яхту экс-нардепа Виктора Медведчука Royal Romance. Об этом сообщили на сайте АРМА.

Отмечается, что торги запланированы на 20 марта 2024 года и будут проходить они в прямом эфире в Украинском национальном информационном агентстве "Укринформ".

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"Мы уже получаем заявки от мировых аукционных домов. Победитель конкурса организует и проведет публичную продажу этого ценного лота и войдет в историю как союзник в победе над злом. А тот кто приобретет яхту Медведчука — нанесет политический удар путинскому режиму и войдет в историю мира", — об этом сообщила Председатель Национального агентства Елена Дума.

Средства от продажи яхты пойдут на обороноспособность Украины. Минимальная сумму продажи яхты составит не менее 130 млн евро — это страховая сумма, в которую оценили судно.

Арест яхты Медведчука: что известно

В порту хорватского города Риека в середине марта 2022 года была арестована 92-метровая яхта украинского олигарха Виктора Медведчука под названием Royal Romance. Она входит в пятерку крупнейших суперяхт мира, а каждый год ее содержание стоило 15-20 миллионов долларов.

Интерьер судна разработали в дизайнерском доме Seymour Diamond, а внешний вид — в студии De Voogt. Яхта была передана владельцу в июле 2015 года. Royal Romance рассчитана на 14 гостей в 7 люксах, а обслуживает ее 22 члена экипажа.

Фото: Yacht Charter Fleet

Яхту Royal Romance передал в распоряжение Агентству по розыску и менеджменту активов суд во Львове.