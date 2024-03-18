Заарештовану за кордоном суперяхту Медведчука виставили на торги: кошти підуть на ЗСУ

Виставлена на аукціон конфіскована яхта входить до п'ятірки найбільших яхт світу. У розпорядження АРМА її передав суд Львова у квітні 2022 року.

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Вперше в історії України та практиці Агенство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило про початок реалізації арештованого активу за кордоном. Найближчим часом збираються продати яхту екснардепа Віктора Медведчука Royal Romance. Про це повідомили на сайті АРМА.

Зазначається, що торги заплановані на 20 березня 2024 року і проходитимуть вони в прямому ефірі в Українському національному інформаційному агентстві "Укрінформ".

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"Ми вже отримуємо заявки від світових аукціонних будинків. Переможець конкурсу організує і проведе публічний продаж цього коштовного лота і увійде в історію як союзник у перемозі над злом. А той хто придбає яхту Медведчука — завдасть політичний удар путінському режиму і увійде в історію світу", – про це повідомила Голова Національного агентства Олена Дума.

Кошти від продажу яхти підуть на обороноздатність України. Мінімальна сума продажу яхти становитиме не менше 130 млн євро – це страхова сума, у яку оцінили судно.

Арешт яхти Медведчука: що відомо

У порту хорватського міста Рієка в середині березня 2022 року було заарештовано 92-метрову яхту українського олігарха Віктора Медведчука під назвою Royal Romance. Вона входить до п'ятірки найбільших суперяхт світу, а кожен рік її утримання коштувало 15-20 мільйонів доларів.

Інтер'єр судна розробили в дизайнерському домі Seymour Diamond, а зовнішній вигляд – у студії De Voogt. Яхту передали власнику в липні 2015 року. Royal Romance розрахована на 14 гостей у 7 люксах, а обслуговує її 22 члени екіпажу.

Фото: Yacht Charter Fleet

Яхту Royal Romance передав у розпорядження Агентству з розшуку та менеджменту активів суд у Львові.