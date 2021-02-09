Суд наложил арест на акции "Мотор Сичи"

Утверждается, что акционеры хотели переместить активы в Китай

Шевченковский районный суд Киева наложил арест на простые именные акции "Мотор Сичи", размещенные на счетах в "ОТП Банке" и "Драгон Капитал".

Как сообщается в материалах суда, 29 января текущего года в суд поступило ходатайство из Офиса генерального прокурора о наложении ареста на акции компании.

В ОПУ аргументировали свое ходатайство тем, что, по их информации, с 2014 года по настоящий момент неустановленные лица, входящие в число нынешних и/или бывших должностных лиц и конечных бенефециаров "Мотор Сичи", осуществили ряд сделок купли-продажи контрольного пакета акций в пользу гражданина КНР и подконтрольных ему граждан с намерением переместить активы и производственные мощности в Китай.

Это, по мнению представителей Офиса генпрокурора, могло привести к ликвидации и уничтожению предприятия.

Названный круг лиц подозревается в предварительном сговоре, сделанном с "целью ослабления государства путем разрушения указанного предприятия как объекта, имеющего важное народнохозяйственное и оборонное значение".

Напомним, 29 января 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины на выполнение указа президента ввел санкции против китайского инвестора Ван Цзын и компаний, которые расположены в Китае.

Китай отреагировал на санкции Украины по "Мотор Сич".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина рассмотрит все решения, позволяющие сохранить эффективность предприятия "Мотор Сич".

А президент Владимир Зеленский заявил, что Китай не является геополитической угрозой для Украины.