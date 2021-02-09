Суд наклав арешт на акції "Мотор Січі"

Стверджується, що акціонери хотіли перемістити активи до Китаю.

Шевченківський районний суд Києва наклав арешт на прості іменні акції "Мотор Січі", розміщені на рахунках в "ОТП Банку" і "Драгон Капітал".

Як повідомляється в матеріалах суду, 29 січня поточного року до суду надійшло клопотання з Офісу генерального прокурора про накладення арешту на акції компанії.

В ОПУ аргументували своє клопотання тим, що, за їхньою інформацією, з 2014 року і до сьогодні невстановлені особи, що входять до числа нинішніх і/або колишніх посадових осіб і кінцевих бенефіціарів "Мотор Січі", здійснили ряд угод купівлі-продажу контрольного пакета акцій на користь громадянина КНР і підконтрольних йому громадян з наміром перемістити активи і виробничі потужності до Китаю.

Це, на думку представників Офісу генпрокурора, могло привести до ліквідації і знищення підприємства.

Назване коло осіб підозрюється у попередній змові, зробленій з "метою ослаблення держави шляхом руйнування зазначеного підприємства як об'єкта, що має важливе народногосподарське та оборонне значення".

Нагадаємо, 29 січня 2021 року Рада національної безпеки і оборони України на виконання указу президента ввела санкції проти китайського інвестора Ван Цзина і компаній, які розташовані в Китаї.

Китай відреагував на санкції України щодо "Мотор Січі".

Голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що Україна розгляне всі рішення, що дозволяють зберегти ефективність підприємства "Мотор Січ".

А президент Володимир Зеленський заявив, що Китай не є геополітичною загрозою для України.