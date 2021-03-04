В Раде рассмотрят вопрос о национализации "Мотор Сичи", - Арахамия (видео)

По словам Арахамии, предприятие является градообразующим предприятием в Запорожье, которое влияет на обороноспособность всей страны.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в Верховную Раду Украины будет подан законопроект о национализации "Мотор Сич". Об этом он заявил на телеканале Прямий.

"На этой-следующей неделе в Верховную Раду будет внесен законопроект о национализации "Мотор Сичи". Вы знаете, что там наложили санкции против китайских компаний. И это вопрос обороноспособности страны. Для регулирования правового статуса компании на следующей недели внесем законопроект в Раду.", — заявил Арахамия.

По его словам, сейчас предприятие по выпуску двигателей находится в полностью подвешенном состоянии, поэтому этот вопрос нужно решить. На вопрос журналистки, повлияет ли это на отношения с Китаем, Арахамия заявил: "нужно проводить переговоры".

Но предприятие градообразующие поэтому по мнению главы "Слуги народа", предприятие очень важно для Украины. Там работают десятки тысяч людей, которые обращаются в комитет с просьбой помочь им.

Напомним, Шевченковский районный суд наложил арест на акции "Мотор Сич" из-за попадания китайских аукционеров под санкции СНБО. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина рассмотрит все решения, позволяющие сохранить эффективность предприятия "Мотор Сич".

Иск китайских инвесторов против Украины составляет 3,6 млрд долларов. На допрос в СБУ также вызывали харьковского бизнесмена Александра Ярославского.