У Раді розглянуть питання про націоналізацію "Мотор Січі", — Арахамія (відео)

За словами Арахамії, підприємство є містоутворювальним підприємством у Запоріжжі, яке впливає на обороноздатність усієї країни.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що до Верховної Ради України буде подано законопроект про націоналізацію "Мотор Січі". Про це він заявив на телеканалі Прямий.

"Цього-наступного тижня до Верховної Ради буде внесено законопроект про націоналізацію "Мотор Січі". Ви знаєте, що там наклали санкції проти китайських компаній. І це питання обороноздатності країни. Для регулювання правового статусу компанії на наступному тижні внесемо законопроект у Раду", — заявив Арахамія.

За його словами, наразі підприємство з випуску двигунів перебуває в повністю підвішеному стані, тому це питання потрібно вирішити. На запитання журналістки, чи вплине це на відносини з Китаєм, Арахамія заявив: "потрібно проводити переговори".

Але підприємство містоутворювальне, тому, на думку голови "Слуги народу", підприємство дуже важливе для України. Там працюють десятки тисяч людей, які звертаються до комітету з проханням допомогти їм.

Нагадаємо: Шевченківський районний суд наклав арешт на акції "Мотор Січі" через попадання китайських акціонерів під санкції РНБО. Голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що Україна розгляне всі рішення, що дозволяють зберегти ефективність підприємства "Мотор Січ".

Позов китайських інвесторів проти України становить 3,6 млрд доларів. На допит до СБУ також викликали харківського бізнесмена Олександра Ярославського.